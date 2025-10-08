Quién es Karen Reichardt, la ex vedette que encabeza la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Tras la decisión de la Justicia Electoral, la ex vedette será quien encabece la lista libertaria luego de rechazar a Santilli como primer candidato.

Se convirtió en la principal representante de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia resolvió que Karen Reichardt será quien encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas el 26 de octubre, y no hizo lugar al pedido del Gobierno para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert. Así lo definió el juez federal Alejo Ramos Padilla en una resolución que emitió este miércoles.

Karina Celia Vázquez, conocida como Karen Reichardt, que estaba en el segundo lugar de la lista, se convierte así en la principal representante de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

Empresaria y referente del ala más dura del liberalismo económico, Reichardt en los últimos años se hizo conocida por sus intervenciones en redes sociales defendiendo las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Aún así, se trata de una figura con gran recorrida en los años 90.

La carrera como vedette y conductora de Reichardt

El inicio de su carrera artística se remonta a fines de los años 80, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. Sin embargo, su pico de fama fue en la década del '90 cuando formó parte de programas como "Brigada Cola" o "Despertar de pasiones", además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.

Su popularidad fue meteórica y se convirtió en un símbolo del humor picaresco de los primeros 90. La fórmula de rubia y la morocha conformó una de las portadas más recordadas de la revista del conejito en nuestro país.

Más tarde se animó a la conducción televisiva con “Fanáticas” en 2003, un ciclo femenino dedicado al fútbol que se mantuvo siete años al aire y recibió una nominación al Martín Fierro.

La ex vedette ideó y condujo un programa en el que pudo combinar su pasión por el espectáculo con la que le contagió su padre por River Plate. Así, lideró un panel con un aire a polémica en el fútbol en el que debatía y se chicaneaba con Marcela Pacheco (Boca), Débora D’Amato (Independiente), Josefina Pouso (Racing) y María Rita Figueira (San Lorenzo).

"Qué difícil era hacer entender a los periodistas deportivos de renombre que la mujer empezaba a tener voz en el ambiente del futbol. Qué distinto hubiera sido con redes", escribió hace poco a modo de recordatorio y destacando su carácter de pionera.

En 2014, Reichardt denunció públicamente acoso laboral por parte del actor Tristán, durante una filmación y una obra teatral, un hecho que marcó un antes y un después en su carrera artística.

En los últimos años, Karen Reichardt dejó atrás su perfil artístico, se alejó de los reflectores y mantiene su vida privada en reserva. Fue recién en 2023 cuando comenzó a mostrar su apoyo por el presidente Milei hasta que se conoció su participación en la boleta de La Libertad Avanza.

Reichardt, de 56 años y cuyo verdadero nombre es Karina Celia Vázquez, es oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y tiene relación con la política desde chica. Su padre, Eliseo Vázquez, fue empleado municipal del partido de Lanús, donde llegó a desempeñarse como dirigente gremial y concejal.

Tras la decisión de la Justicia de aceptar la renuncia de José Luis Espert, Reichardt se convirtió en la primera candidata a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.