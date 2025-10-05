Qué pasará con las boletas tras la renuncia de José Luis Espert y cuánto costaría reimprimirlas

La salida del candidato de La Libertad Avanza abrió un debate político y logístico a tres semanas de las elecciones.

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desató una controversia inmediata: ¿qué pasará con las boletas únicas de papel que ya fueron impresas con su nombre y su imagen? A menos de tres semanas de las elecciones del 26 de octubre, el interrogante sobre la validez y eventual reimpresión del material electoral quedó en manos de la Justicia Electoral.

Según estimaciones oficiales, reimprimir las 14 millones de boletas únicas de la provincia podría costar unos 15 mil millones de pesos , una cifra que se sumaría al gasto ya realizado, calculado en más de 43 mil millones de pesos (sin contar IVA). Además del factor económico, el tiempo disponible también es limitado : las boletas actuales comenzaron a distribuirse el pasado 29 de septiembre, y cualquier modificación requeriría un nuevo diseño y una audiencia formal con los apoderados de todas las fuerzas que compiten en la provincia.

Para el abogado constitucionalista Diego Armesto, citado por Ámbito, la normativa vigente no obliga a reimprimir . “Si renuncia un candidato, la boleta sigue siendo válida”, explicó. Según indicó, el proceso de votación mediante Boleta Única Papel permite que se mantenga la validez de las listas ya oficializadas, incluso si hubo cambios en su integración.

Diego Santilli

En este caso, el reemplazo de Espert por Diego Santilli —ya confirmado por Javier Milei— no necesariamente implicaría una nueva impresión, aunque sí podría realizarse para evitar que el rostro del renunciante figure en el material definitivo. “Sería una cuestión estética o política, no jurídica”, puntualizó Armesto.

La postura del oficialismo y la oposición

Desde el oficialismo, Javier Milei minimizó el impacto y dejó la decisión en manos de la Justicia Electoral. Sin embargo, varios sectores de la oposición rechazaron de plano la posibilidad de imprimir nuevas boletas a esta altura del proceso electoral.

El diputado socialista Esteban Paulón y su compañera de bancada Mónica Fein presentaron un proyecto para impedir que los costos adicionales corran por cuenta del Estado. “La Libertad Avanza pretende que el costo de su impericia lo pague toda la sociedad”, advirtieron.

En la misma línea, desde Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini criticaron con dureza el posible gasto extra. “El capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 100 millones de dólares”, sostuvo López. Galmarini, por su parte, apuntó que “en 2023 el costo total fue de 34 mil millones a valores actuales y este año ya supera los 52 mil millones con IVA”.

Ambos cuestionaron la intención de usar recursos públicos adicionales “mientras se recortan partidas para salud, universidades y jubilaciones”.

El paso al costado de Espert

José Luis Espert formalizó su renuncia el viernes pasado luego de que se difundieran documentos del Bank of America que confirmaron una transferencia de 200 mil dólares en 2020 desde una empresa vinculada al empresario Fred Machado, hoy detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico. En sus redes sociales, el economista liberal dijo que se trató de una "operación acompañada por un despiadado juicio mediático" y que dejaba su lugar “por el bien del proyecto”.

La Justicia Electoral deberá ahora evaluar los tiempos administrativos y los fundamentos legales para resolver si se reimprimen las boletas o si se mantiene el diseño actual con la foto de Espert, aún cuando su renuncia ya fue aceptada por la alianza.