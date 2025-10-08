La Justicia confirmó que Karen Reichardt encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El magistrado Alejo Ramos Padilla aceptó la renuncia de José Luis Espert, pero rechazó el pedido para darle el lugar a Diego Santilli.

La Justicia resolvió que Karen Reichardt será quien encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y no hizo lugar al pedido del Gobierno para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert. Así lo definió el juez federal Alejo Ramos Padilla en una resolución que emitió este miércoles.

De acuerdo a la interpretación del magistrado, la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para definir el orden de la lista tras la renuncia de Espert es inconstitucional . " No hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza, y adecuar la lista de candidatos a Diputados Nacionales", determinó.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, y los apoderados de todas las fuerzas participarán a partir de las 10.30 de una audiencia en la Junta Electoral. Por el momento, desde LLA tienen la posibilidad de apelar a este fallo en Cámara.

La paridad de género, uno de los planteos del juez a La Libertad Avanza

Tras la aceptación de la renuncia de José Luis Espert -quien encabezaba la lista- el juez de igual manera consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el Gobierno no es válido. También aceptó la renuncia de Lucía Elizabeth Benardoni (que iba N°34) y a María Gabriela Gobea (suplente N°5), que el Gobierno había pedido bajar para que quedara ordenada la paridad de género si Santilli iba primero en la lista

El mismo no incluye una definición sobre la reimpresión de boletas. Esta mañana, el juez convocó a dos apoderados de la lista del gobierno para discutir y plantear términos.

De igual manera, desde el Gobierno descuentan que también habrá un rechazo a su pretensión y los bonaerenses se encontrarán en el cuarto oscuro con la Boleta Única Papel que ya fue impresa y tiene la cara de Espert.

En su resolución, Ramos Padilla enumeró las presentaciones en contra de la voluntad del Gobierno que llegaron de parte de sectores opositores: la de María Eugenia Talerico, la de Malena Galmarini y la de Unión Federal. Este año, por primera vez, se vota con Boleta Única de Papel (BUP), por lo que todos los espacios comparten la misma papeleta, al contrario de las veces anteriores.

Entre sus justificativos, Ramos Padilla señaló que a través de la Ley 27.412 se definió que haya paridad de género en los ámbitos de representación política. Recuerda, además, que en un caso anterior la Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral declararon la “inconstitucionalidad” de la aplicación de ese decreto para definir el reemplazo.

Quién es Karen Reichardt, la candidata que encabezará la lista de La Libertad Avanza

Karina Celia Vázquez, conococida como Karen Reichardt, que estaba en el segundo lugar de la lista, se convierte así en la principal representante de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires para la elección legislativa del próximo 26 de octubre.

Empresaria y referente del ala más dura del liberalismo económico, Reichardt se hizo conocida por sus intervenciones en redes sociales defendiendo las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

El inicio de su carrera artística se remonta a fines de los años 80, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. Sin embargo, su pico de fama fue en la década del '90 cuando formó parte de programas como "Brigada Cola" o "Despertar de pasiones", además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.

En la última década, Reichardt orientó su perfil hacia el activismo animal, con Amores Perros, un programa sobre cuidado y adopción responsable de mascotas que hoy se emite por la TV Pública. Allí reconoce que cuenta con financiamiento externo, pese a que en reiteradas oportunidades expresó su rechazo al sostenimiento de proyectos culturales con fondos estatales.