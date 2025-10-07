Búsqueda de Azul Semeñenko: su celular marcó el último lugar de actividad y hay rastrillajes en el río

Se desplegó un operativo integral de búsqueda que incluye personal especializado y recursos técnicos.

La provincia del Neuquén mantiene un operativo integral de búsqueda para dar con el paradero de Azul Mía Natasha Semeñenko , de 49 años, desaparecida desde el pasado 25 de septiembre , día en que cumplió años. Según informó el ministerio de seguridad, la denuncia fue radicada cinco días después, el 30 de septiembre , en la Comisaría Segunda.

Azul Semeñenko se desempeñaba en la Dirección Provincial de Protección contra las Violencias de Neuquén, donde funciona el Centro de Atención a la Víctima (CAV). Su desaparición encendió las alertas en su entorno laboral, un espacio que acompaña cotidianamente a personas en situación de vulnerabilidad.

El jueves asistió a su turno médico en el hospital Castro Rendón y luego se perdió el rastro. La ausencia fue notada por su entorno el viernes. La preocupación se acentuó tras la inasistencia a un turno médico programado para el 26 de septiembre en el barrio Almafuerte.

SFP Manifestacion por desaparecida Azul (4) Sebastián Fariña Petersen

Desde el ministerio de seguridad aseguraron que la presentación de la denuncia por parte de una amiga, varios días después, resalta la importancia de las redes de apoyo y cuidado para la detección temprana de una situación de riesgo.

Como en cada caso de búsqueda de paradero de mujeres adultas, se activaron inmediatamente los protocolos considerando los riesgos específicos de género, garantizando una búsqueda diligente y con la máxima celeridad.

La búsqueda de Azul Semeñenko se trasladó al río

De acuerdo con los datos oficiales, el último registro del celular de Azul se produjo en el área ribereña de Neuquén, antes de quedar inactivo.

A partir de esa información, la Policía del Neuquén desplegó rastrillajes ampliados con personal montado, canes, equipos de Bomberos y recursos técnicos especializados. En paralelo, se realizan entrevistas con su círculo íntimo, familiares y allegados, además del análisis de dispositivos personales, como una computadora secuestrada.

SFP Peninsula Hiroki actividad turistica (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

El comisario General Dante Catalán informó que el operativo policial se concentra en el sector ribereño de Neuquén capital: Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki, zona donde se registró el último impacto de antena de su teléfono celular antes de quedar inactivo.

Se solicita la colaboración de la comunidad: cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Azul Semeñenko debe comunicarse de inmediato a la línea 101, al 299 -153482040 (Seguridad Personal) o acercarse a la comisaría más cercana.