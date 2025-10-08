Cortes totales y demoras en tres rutas de Neuquén: días, horarios y zonas afectadas

La dirección provincial de Vialidad informó sobre la ejecución de diversas obras de mejoramiento y seguridad vial, lo que generará importantes demoras y cortes totales de tránsito en los próximos días.

La dirección provincial de Vialidad informó sobre la ejecución de diversas obras de mejoramiento y seguridad vial en tres rutas de Neuquén , que generarán importantes demoras y cortes totales de tránsito en los próximos días.

Sobre la Ruta Provincial 53 , en el norte de la provincia, habrá cortes totales por voladuras debido a que se están llevando a cabo tareas de ensanchamiento de la calzada, las cuales incluyen el uso de equipos pesados y detonaciones controladas. Los trabajos se están realizando en el tramo que va desde el empalme con la ruta nacional 40 y la localidad del Cochico. El corte total al tránsito será los días jueves y viernes, ya que se realizarán voladuras desde las 8 y hasta las 19. Se solicita a los conductores reprogramar sus viajes y tomar rutas alternativas para evitar quedar varados.

Con respecto a la Ruta Provincial 62 , habrá demoras por trabajos de demarcación horizontal en el tramo que conecta con la Ruta Nacional 40, cerca de San Martín de los Andes. El tránsito se encuentra reducido a una sola mano, por lo que se recomienda conducir con extrema precaución y esperar demoras considerables.

asfalto obras rutas neuquen2

Sobre Ruta Provincial 7 (Neuquén-Centenario) habrá demoras y reducción de calzada. Desde el sábado 11, en el tramo comprendido entre el Parque Industrial Neuquén y la Segunda Rotonda de Centenario, se ejecutarán trabajos de señalización horizontal. El horario de afectación será de 7:30 a 17:30. Durante esa franja horaria el flujo vehicular se verá demorado y/o interrumpido debido a la reducción de la calzada.

"Se solicita todos los usuarios de estas rutas planificar su viaje con antelación, considerando las demoras y los cortes totales anunciados; respetar rigurosamente las indicaciones del personal de obra y la señalización de seguridad; y extremar las medidas preventivas al circular por zonas de calzada reducida", pidió el gobierno provincial.

Día del Camino

El pasado domingo, 5 de octubre, se celebró el Día del Camino y el presidente de vialidad provincial, José Dutsch, aprovechó la ocasión para destacar el trabajo que llevan adelante los trabajadores viales neuquinos.

“En este día tan especial quiero mandarles un saludo grande a todos los empleados de los distritos y sede central que estamos abocados a esta tarea tan importante que es la actividad vial”, dijo. “Nos sentimos orgullosos de estar trabajando en este plan tan importante de infraestructura que tiene la provincia y en el cual vialidad ha sido fundamental para el crecimiento de Neuquén y de todas las localidades”, agregó.

El Día del Camino se celebra el 5 de octubre en conmemoración del Primer Congreso Panamericano de Carreteras que tuvo lugar en 1925. Esta fecha busca promover la educación vial y la importancia de la infraestructura vial para la comunicación e integración de las comunidades. La fecha es importante para los equipos que trabajan en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las redes viales.

"En Neuquén, Vialidad provincial ha recuperado un rol activo en la planificación y ejecución de obras. Es, de hecho, quien lleva adelante actualmente la pavimentación de la ruta provincial 21 entre Loncopué y El Huecú y el acceso a Los Catutos. Estas obras se suman a otras ya ejecutadas como el asfalto de la ruta provincial 39 que une Andacollo y Huinganco y la repavimentación de las rutas provinciales 5 y 23 -en el tramo que va desde Aluminé hasta el puente del Rahue-", destacó el Gobierno provincial.