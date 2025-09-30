Obras viales en Neuquén: 16 tramos clave que transformarán la conectividad local

Desde Obras Públicas de la Provincia se diferenciaron de Nación y brindaron un detalle de todas las obras viales que avanzan en el territorio neuquino.

Avanzan las obras viales en las rutas de Neuquén a diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país

Desde la administración de Rolando Figueroa , a través de la titular de Obras Públicas , se diferenciaron del gobierno nacional y ratificaron el rumbo del modelo neuquino que, a través de financiamiento internacional, para avanzar en diversas obras viales que mejorarán el tránsito en la provincia de Neuquén .

“En este momento, en la provincia de Neuquén, tenemos dieciséis obras viales en ejecución, pero además son 16 obras viales que fueron diseñadas, priorizadas, para también contrarrestar la desigualdad territorial que venía teniendo la provincia de Neuquén”, informó la titular del área, Tanya Bertoldi.

La presidenta de Upefe contrastó la realidad neuquina con la intención del gobierno nacional de cerrar empresas del Estado como Vialidad. “ No hay un plan de mantenimiento de las rutas, mucho menos de ampliar y de mejorar aquellas obras nacionales que tenemos sobre el territorio de la provincia de Neuquén”, lamentó.

Advirtió que este recorte de lo público se extiende a otros sectores como la salud pública y la educación, “dos ejes que para los neuquinos fueron siempre un motor de desarrollo y un motivo de orgullo absoluto, que cuidamos y protegemos, y este modelo hace una inversión clara y concreta”, ratificó.

asfalto obras rutas neuquen2

“En educación estamos superando los 80 mil metros cuadrados de construcción, cuarenta y más de 70 mil para escuelas técnicas, y son obras que hoy los vecinos pueden ver y visualizar cómo esas obras van creciendo. Y desde el gobierno nacional, todo lo contrario. No hay ni siquiera un anuncio”, reconoció y volvió a destacar el impacto de las becas Gregorio Álvarez.

Por otra parte, reconoció que en Neuquén “tenemos las cuentas extremadamente ordenadas. Rolando Figueroa, junto a todo el equipo de gobierno, ordenó y sigue ordenando. No fue un eslogan de campaña, es una acción real y concreta, y se demuestra en lo diario”, enfatizó.

Bertoldi recordó que hace semanas se firmó un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, para obras de infraestructura por más de 500 millones de dólares, y destacó que la provincia de Neuquén fue la única en firmar. “Es porque hay previsibilidad, orden, porque hay seriedad también a la hora de gobernar. Los números se muestran y se muestran también cuáles son los planes de acción, cuál es la ruta de gobierno”, señaló.

“Hoy la provincia tiene una red de obras viales de seiscientos kilómetros pavimentados, nosotros en este momento y en dos años de gestión, estamos llegando a los cuatrocientos”, comparó. “Hay que dimensionarlo, así como lo dimensionan también estos organismos que prestan inversión para seguir desarrollando estas obras tan importantes”, completó.

asfalto obras rutas neuquen

Las 16 obras en marcha en rutas de Neuquén