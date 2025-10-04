Sin respiro en las rutas neuquinas: dos vuelcos similares en menos de un día

El primer vuelco se registró en las primeras horas de la mañana sobre Ruta 6, mientras que el otro tuvo lugar el viernes en la 237.

Nuevamente, las rutas de Neuquén se transformaron en escenarios de accidentes de tránsito impactantes. Con tan solo unas horas de diferencia, se registraron dos vuelcos con características similares: uno ocurrió en la Ruta 237 y el otro en la Ruta 6, evidenciando una problemática recurrente y la importancia de extremar las precauciones al circular.

Uno de los accidentes ocurrió este sábado por la mañana. Alrededor de las 06.54, los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces recibieron un llamado desde el hospital local alertando sobre un vuelco ocurrido en la Ruta 6, en dirección a Puesto Hernández. E inmediatamente, el personal envió dos dotaciones a cargo del Sargento Temi Facundo: el Móvil 23 y el Móvil 21.

Al llegar, los rescatistas constataron que el personal policial ya se encontraba en el lugar y encontraron a una mujer y a un hombre dentro del automóvil marca Volkswagen . Ambos ocupantes estaban conscientes y, afortunadamente, no presentaban lesiones de gravedad.

vuelco rincon (1) El accidente del Volkswagen ocurrió sobre Ruta 6.

En primer lugar, los bomberos se encargaron de extraer del vehículo a la víctima femenina, quien fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica. A continuación, realizaron las maniobras necesarias para asistir al otro ocupante, que fue trasladado por una segunda ambulancia.

Luego, la segunda dotación se encargó de desconectar la batería del vehículo y de recolectar el material utilizado durante el operativo, garantizando la correcta finalización de la intervención.

vuelco - ruta 237- Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

El vuelco en Ruta 237

Este viernes, cerca del mediodía, la Ruta 237 presenció un accidente de características muy similares al ocurrido en la mañana del sábado.

A las 12:15, la Dirección de Tránsito emitió un llamado alertando a los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila acerca de un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 1398 de la Ruta Nacional 237.

vuelco piedra

Apenas nueve minutos después, el móvil partió hacia el lugar del accidente, con la dotación compuesta por el Sargento Primero Ibarra, Cabo Primero Espinoza, y los bomberos Sosa A, Sosa T, Sánchez y Arias.

Al arribar a la escena, los rescatistas constataron que se trataba de un autovuelco de un único vehículo, marca Renault Sandero, que transportaba al conductor y a un acompañante. Personal del hospital y de la Policía de Tránsito llegó al lugar para colaborar con el operativo y brindar asistencia inmediata.

Ambos ocupantes fueron asistidos de forma inmediata por personal de salud y derivados al hospital local para recibir la atención médica necesaria.

vuelco piedra 2

En este caso, los bomberos también debieron concretar las tareas de desconexión de la batería y aseguramiento de la escena.

En diálogo con LMNeuquén, el Jefe de la Policía de Tránsito de Piedra del Águila, Raúl Levio, explicó que el siniestro se produjo debido a las condiciones climáticas "El viento estaba fuerte, la persona mordió banquina y perdió el control del vehículo", detalló y aseguró que los ocupantes se encuentran en buen estado y solo se registraron graves daños materiales.