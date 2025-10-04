La perra de Antinarcóticos permitió detectar a un dealer en una plaza

Fue durante un operativo antidrogas en San Martín de los Andes. El dealer quedó en libertad, pero supeditado a una causa.

La colaboración de la perra Bettina , propiedad de Antinarcóticos de la Policía de San Martín de los Andes , fue clave en un operativo de prevención en esa localidad, permitiendo detectar e imputar a un dealer que llevaba más de 70 gramos de marihuana en su mochila.

Según consignó el portal Realidad Sanmartinense, el hallazgo se dio en el marco de un operativo de prevención y control realizado por la División Antinarcóticos Zona Sur el día jueves en el barrio Vega Maipú de la localidad cordillerana.

Fue precisamente durante el procedimiento de identificar a un grupo de personas en la plaza Marcelo Berbel poco antes de las 15 que se dio el hallazgo de la sustancia ilícita.

La perra olfateadora, entrenada para la detección de droga y que colaboraba con las tareas preventivas, marcó en dos oportunidades una de las mochilas de los sujetos presentes en el lugar, lo que los efectivos tomaron como seña suficiente para avanzar en una requisa del objeto.

droga plaza sma

Tras la inspección, los efectivos lograron dar con una sustancia vegetal, que tras el análisis orientativo correspondiente, se pudo determinar que se trataban de 74 gramos de marihuana. También se halló dentro del bolso una balanza de precisión digital sin marca y un teléfono celular Samsung de color negro.

Las diligencias fueron supervisadas por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien dispuso el secuestro de los elementos y la notificación del joven a quien se le halló la sustancia, que quedó en libertad supeditada a la causa.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue posible gracias a las tareas preventivas planificadas en la zona, con el apoyo clave de la perra Bettina, especializada en detección de narcóticos.

El operativo, subrayaron, forma parte de las acciones para combatir el narcomenudeo y reforzar la seguridad en los espacios públicos de la ciudad.

Pescaron a jóvenes en un delivery de cocaína

La batalla contra el microtráfico no duerme en Neuquén. Durante un operativo de rutina de madrugada a fines de agosto, la Policía dio con tres jóvenes que protagonizaban un intercambio de cocaína en las calles de Valentina Sur. El responsable del delivery quedó demorado y se le hallaron casi 30 envoltorios de droga listos para la venta. Además, otro de los sospechosos era buscado por la Justicia y también quedó detenido.

De acuerdo a la información aportada desde Provincia, el operativo se produjo este martes por la madrugada, cuando efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana realizaban tareas de patrullaje en las inmediaciones de calles Bustos Pérez y Pedro Cabrera. En ese contexto, observaron a tres hombres en actitud sospechosa.

Al momento de acercarse a identificarlos, uno de ellos -de 28 años- arrojó debajo del móvil policial un bulto negro envuelto en una media. Ante esta situación, los agentes retuvieron a los sospechosos y solicitaron la intervención del Departamento Antinarcóticos, que se presentó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

secuestro droga valentina sur

En paralelo, al verificar los datos de los otros dos individuos, se constató que uno de ellos, de 27 años, tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de mayo de este año, en relación a una causa por hurto con escalamiento, a requerimiento de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

En tanto, el personal especializado de Antinarcóticos realizó el test orientativo sobre la sustancia encontrada dentro del elemento descartado, determinando que se trataba de cocaína distribuida en 27 envoltorios de nylon verde, con un peso total de 10 gramos. La sustancia fue secuestrada como evidencia.

Concluidas las actuaciones y tras la comunicación con la Fiscalía de Narcocriminalidad, se dispuso el secuestro de la droga y la notificación del joven de 28 años -y presunto dealer- por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737. En tanto, el joven con pedido de captura fue trasladado a la unidad policial, quedando a disposición de la fiscalía correspondiente.