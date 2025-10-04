Dejó una carta y lo buscan por cielo, tierra y mar: crece el misterio en Las Grutas

Por el momento, la búsqueda desesperada de Ricardo arrojó resultados negativos. Qué respondió la Policía sobre el escrito.

Pasaron casi diez días de la desaparición de Ricardo Barragán , el hombre de 68 años de Las Grutas que dejó una carta de despedida a su familia y no se sabe nada sobre su paradero.

De acuerdo a las características físicas que brindó la Policía, se trata de un hombre delgado, de 1,80 metros de estatura y cabellos castaños y canosos. Como particularidad tiene los pies hinchados y posee una joroba.

Darío Osman, comisario de la Unidad 29 de Las Grutas, dialogó con la prensa y expuso: " Nosotros recibimos una denuncia en la tarde del lunes, diciéndonos que no se podían contactar con él desde el jueves. Desde allí, en forma conjunta con el fiscal César Arbues, iniciamos el protocolo de búsqueda, con la participación de la Sección Canes, Prefectura Naval Argentina, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo, de la Brigada Rural y personal policial de esta unidad. Seguimos haciendo trabajos, ayer hicimos un trabajo con bomberos voluntarios en el sector donde tenía la vivienda la persona desaparecida".

"Me reservo lo del escrito por respeto a los familiares"

"Se trabajó en el sector de campos, en montes, en médanos e incluida la playa, desde el Nido de Pinguino y hasta la Primera Bajada, con utilización de cuatriciclos y con las embarcaciones de Prefectura por agua", indicó y amplió: "Me reservo lo del escrito, mi estilo es así por el respeto a los familiares".

En conversación con Informativo Hoy, precisó: "Los familiares radicaron un escrito, su esposa vino de Cipolletti y su hijo vino recién de Buenos Aires. Hicimos tareas de rastrillajes en distintos sectores y ellos se movilizaron con sus vehículos particulares con nosotros".

"Todas las situaciones de búsqueda son diferentes y no descartamos ninguna hipótesis. Evaluamos todas las cosas que nos van surgiendo y evaluamos todo, tenemos un grupo de investigaciones y técnicos de la Jefatura Zonal, con análisis de cámaras y de redes sociales para encontrar alguna pista", precisó.