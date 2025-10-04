Sabotaje de Bomberos al EPEN: uno de los responsables accedió a una salida alternativa

El imputado fue señalado como partícipe necesario en la maniobra. Deberá donar dinero a los Bomberos Voluntarios de Chos Malal y no podrá cometer nuevos delitos.

La investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) por el sabotaje a líneas de alta tensión del Ente Provincial de Energía de Neuquén ( EPEN ) sumó esta semana la resolución del caso para otro de los imputados en la causa, señalado como partícipe necesario. Se le otorgó una suspensión de juicio a prueba de un año y deberá pagar más de 100 mil pesos a los Bomberos Voluntarios de Chos Malal.

La decisión fue tomada durante una audiencia en la ciudad de Chos Malal el día viernes y, de este modo, la situación procesal de dos de las cuatro personas acusadas en el caso ya fue resuelta: a la suspensión de juicio a prueba (SJP) se le suma la condena de prisión condicional que se le impuso al ex jefe de Bomberos , Gustavo Parnesari , en junio de este año.

La fiscal del caso, Natalia Rivera, explicó que la nueva SJP, que es una herramienta de solución de los casos cuando el delito prevé una pena menor a los 3 años de prisión y el acusado no tiene antecedentes penales, comprendió a "M.N.L" : fue imputado por el delito de daño calificado, en concurso ideal con sabotaje de línea eléctrica por un primer hecho, como partícipe necesario; y autor de encubrimiento, en un segundo hecho.

Gustavo Parnisari jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Chos Malal.jpg Foto Facebook

Los términos de la SJP son por un año y prevén el pago de una reparación social de $150 mil a Bomberos Voluntarios de Chos Malal, en tres cuotas; que fije un domicilio y en caso de modificarlo avisar a las autoridades; que no cometa nuevos delitos; que no consuma drogas o alcohol; y que cada tres meses se controle el cumplimiento de estas medidas ante la Dirección de Población Judicializada.

Esta alternativa, además, implica que si el imputado cumple con todas las pautas establecidas, al finalizar el plazo estipulado, no quedará con antecedentes registrables.

El abogado del EPEN, que intervino como querellante, adelantó que más allá de la SJP aplicada, el organismo avanzará con un reclamo en ámbito de la justicia civil para reclamar a "M.N.L" por los daños causados.

Ahora, sobre un total de cuatro imputados, resta resolver la situación de otros dos: "C.C" y "L.A.M". Sobre este aspecto la fiscal del caso planteó en la audiencia, que la investigación continúa avanzando con la entrega de los contenidos de los teléfonos celulares secuestrados a ambos acusados.

El sabotaje a las líneas en detalle

Los hechos por los cuales el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició la investigación, bajo la supervisión del fiscal jefe Fernando Fuentes y con la colaboración del fiscal del caso Víctor Salgado, fueron cometidos el 20 de febrero y el 5 de marzo de este año, en la ciudad de Chos Malal y alrededores.

El primero fue entre las 21:30 y las 22:40, sobre la línea 33kv cercana a calle Miguel de Güemes, entre Mitre y Plan Madres Solteras, de Chos Malal. Allí, "C.C", "L.A.M" y Parnesari “arrojaron una cadena de 13 metros de largo aproximadamente, teniendo en su extremo un alternador”.

El accionar conjunto, permitió “lograr no sólo la finalidad de cortar la luz de toda la zona Norte, sino también no resultar heridos en el proceso de arrojar, contener uno de los extremos, vigilar el lugar y movilizarse para huir en distintos sentidos, unos en camioneta y otros caminando”. La consecuencia directa del sabotaje fue la suspensión del suministro eléctrico en El Alamito, Tricao Malal y en todo el departamento Minas.

CHOS MALAL- LUZ- ENERGÍA- ELÉCTRICA- EPEN-2.jpg EPEN

“Para estos hechos, los partícipes contaron con la ayuda indispensable y cooperación necesaria de 'M.N.L', quien les entregó una pinza de corte industrial a Parnesari y a 'C.C', para que con la ayuda de 'L.A.M', cortaran la cadena que fue utilizada el día del hecho”, explicó la fiscal Rivera en la formulación de cargos.

El segundo hecho fue cometido momentos previos a las 22:40, sobre una línea de alta tensión de 132kv ubicada camino a Aguada Chacaico, entre los postes 483 y 484.

Parnesari junto a "C.C" y "L.A.M" “no solo se pusieron de acuerdo, sino que se dirigieron hacia ese lugar en distintos vehículos” y “arrojaron una cadena de 13 metros de largo que en un extremo tenía una soga atada” sobre una de las fases de la línea de alta tensión.

El uso de la soga, explicó Rivera, es lo que les permitió resguardar su integridad física y lograr el objetivo del sabotaje: “El accionar mancomunado de arrojar una pesada cadena a gran altura provocó el apagón total en todo el norte neuquino, que llevó 18 horas restablecer con éxito”, describió.

natalia rivera fiscal.jpg

Los delitos atribuidos a cada uno de los acusados fueron: daño calificado, en concurso ideal con sabotaje de línea eléctrica por el primer hecho en calidad de coautores respecto de Parnesari, "C.C" y "L.A.M"; y como partícipe necesario respecto de "M.N.L".

En relación al segundo, los delitos fueron los de coautores de daño calificado, en concurso ideal con sabotaje de línea eléctrica para Parnesari, "C.C" y "L.A.M"; y el delito de autor de encubrimiento para "M.N.L".

El juez de garantías que dirigió la audiencia de esta semana, Lisandro Borgonovo, avaló las pautas presentadas para la aplicación de la SJP y la dictó al imputado.