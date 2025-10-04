Secuestraron marihuana al conductor de una empresa de encomiendas

El operativo se llevó a cabo el viernes al mediodía. La perra antinarcóticos "Nai" fue la protagonista del hallazgo.

Una perra marcó dónde tenía la marihuana el conductor de un transporte de encomiendas.

Un control de rutina que realizaba la Policía neuquina permitió dar con marihuana que llevaba el conductor de un transporte de encomiendas , en cercanías de Zapala . Una perra detectora de droga dio con la sustancia dentro del vehículo.

La Policía informó a través de sus canales de prensa que todo tuvo lugar el viernes al mediodía, mientras personal de la División Antinarcóticos de Zapala llevaba adelante un operativo en el ingreso norte de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 40 , en el marco de acciones preventivas en cumplimiento de la Ley 23.737 (ley de estupefacientes).

Durante los controles de rutina a vehículos y personas, los efectivos decidieron detener la marcha de una camioneta de transporte de encomiendas para controlar la carga y la documentación de su personal. Al realizar la inspección correspondiente, intervino la can detectora de narcóticos "Nai" , quien marcó la puerta lateral derecha del vehículo , alertando sobre la posible presencia de sustancias prohibidas.

droga encomienda zapala (1)

Con autorización judicial, se procedió a requisar el rodado, encontrando como resultado flores de marihuana en forma de picadura, con un pesaje de 6 gramos y un cigarrillo de armado artesanal, con un peso de 0,20 gramos.

Por este motivo, el conductor del vehículo fue notificado de la imputación correspondiente y posteriormente quedó en libertad supeditada, según dispuso la Fiscalía de Coordinación. Asimismo, se revisaron las encomiendas transportadas, sin hallarse elementos de interés para la investigación.

Desde la fuerza destacaron la labor de la perra, quien "con su entrenamiento especializado resultó clave para detectar el estupefaciente y garantizar el éxito del procedimiento".

Detectaron droga en encomiendas que iban de Neuquén a Chos Malal

Un procedimiento de Gendarmería Nacional detectó a mediados de septiembre droga en encomiendas que partieron de Neuquén con destino a Chos Malal, por lo que se allanaron dos domicilios transformados en vivero de plantación de marihuana.

Según informaron desde ese organismo nacional, se llevaron a cabo dos procedimientos realizados en el mismo día, en el que se detectaron paquetes postales con el mismo remitente que contenían frascos con la droga.

En el marco de la causa judicial correspondiente, se ordenaron allanamientos en dos domicilios de la capital neuquina donde incautaron más de 182 plantas de “cannabis sativa” y cogollos.

encomiendas- marihuana- ruta 22- senillosa-2

Personal del Escuadrón 68 “Comahue”, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 22 (kilómetro 1.260), a la altura de Senillosa, efectuó controles físicos y documentológicos a un ómnibus de una empresa de transporte de pasajeros que circulaba desde la ciudad de Neuquén con destino final Chos Malal.

Al escanear una encomienda, los gendarmes observaron dos frascos que contenían sustancia orgánica, por lo que se solicitó autorización a la Fiscalía Federal de Neuquén para su apertura, detectando marihuana en su interior.

Posteriormente, efectivos de la misma unidad detuvieron la marcha de otro ómnibus con el mismo itinerario y detectaron en la bodega una encomienda con características similares y el remitente coincidente, lo que derivó en su apertura ante testigos. Constataron otros dos frascos que contenían “cannabis sativa”, totalizando 227 gramos.

Continuando con la investigación, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”, se llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad capital, obteniendo como resultado el secuestro de 182 plantines y plantas de marihuana, 226,39 gramos de cogollos y “cannabis sativa” triturada, 807.200 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Un hombre quedó bajo investigación.