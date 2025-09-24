Un nene de Chubut contó en la escuela que su padre le pegaba: allanaron y secuestraron un rifle y marihuana

Les dijo a su maestra y la directora que también agredía a su mamá y los amenazaba con el arma. Le dictaron restricción de acercamiento.

El caso se destapó cuando un nene se animó a contarles a una maestra y a la directora de su escuela de la comarca andina de Chubut , que su papá golpeaba y amenazaba con un rifle a él y a su madre. Y ese relato derivó en un allanamiento en una vivienda que no sólo permitió obtener pruebas que avalaban el relato del menor, sino que además derivó en el secuestro de droga. .

Luego de escuchar el relato del menor, las docentes activaron inmediatamente el protocolo correspondiente y dieron aviso al Servicio de Protección de Derechos en Lago Puelo .

Ante la gravedad de los hechos denunciados y considerando la situación de vulnerabilidad de la familia, los fiscales de Lago Puelo pidieron autorización judicial para ingresar al domicilio.

El objetivo principal del procedimiento era requisar armas de fuego y municiones que pudieran representar un peligro para la seguridad de la madre, el nene que contó el calvario que estaban padeciendo, y sus hermanos.

Durante el procedimiento, efectivos policiales de distintas divisiones especializadas lograron incautar un rifle de aire comprimido junto con varios balines. Sin embargo, el allanamiento reveló elementos adicionales que no estaban vinculados con la denuncia inicial, y que inmediatamente activaron la intervención de la Justicia Federal.

Rifle de aire comprimido En el procedimiento, secuestraron un rifle de aire comprimido y balines (imagen ilustrativa).

Los investigadores hallaron varios plantines de cannabis sativa, una cantidad de esta sustancia lista para consumir y semillas. Este descubrimiento generó la apertura de una causa paralela por presunta violación a la Ley de Drogas.

Restricción de acercamiento

Luego del operativo, como medida de protección inmediata, al imputado se le impuso una restricción de acercamiento y contacto por 30 días tanto con la mujer como con sus hijos, en busca de garantizar así su resguardo mientras avanza la investigación.

El operativo contó con la participación del fiscal jefe Carlos Díaz Mayer y el fiscal Nicolás Vasiliev, acompañados por personal de la Comisaría de El Hoyo, el GRIM (Grupo de Reacción Inmediata Motorizado) comandado por su jefe, el sargento. 1º Juan Arce, la Policía Científica, efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Comarca Andina y personal de la Comisaría de la Mujer de El Hoyo.

El abuso que salió a la luz en una escuela de Chubut

En agosto de este año, un hombre quedó detenido en Trelew, con tres meses de privisión preventiva, acusado de abuso sexual contra su propia hija durante un período de casi tres años. Entre los muchos casos de este tipo que lamentablemente se repiten en todo el país, éste presentó una particularidad: al igual que el que se presentó ahora en El Hoyo, salió a la luz cuando la presunta víctima, una nena de apenas 10 años, se animó a revelar el calvario que estaba sufirento durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su escuela.

Igual que ahora en la comarca andina, la maestra realizó inmediatamente la denuncia correspondiente ante la Justicia. El fiscal Patricio Perayre se hizo cargo de la investigación y presentó los elementos que fundamentaban la imputación contra el padre por graves delitos de abuso sexual, incluido el testimonio de la menor.

ESI.jpg Según el relato de la nena de Trelew, los abusos se iniciaron en 2022, cuando ella tenía 8 años (foto ilustrativa).

Los hechos aberrantes ocurrieron en el domicilio familiar donde convivían padre e hija. Según el testimonio brindado por la nena en cámara gesell, los abusos comenzaron cuando ella tenía ocho años, en enero de 2022, y se extendieron hasta días previos a enero de 2025.

Según su relato, el imputado aprovechaba los momentos en que se encontraban solos en casa para cometer los abusos.

Como suele suceder en estos casos, el ataque sexual iba acompañado de amedrentamiento. A sabiendas del daño que estaba causando, el presunto abusador amenazaba constantemente a la nena con "matar a su madre" si revelaba lo que estaba ocurriendo, explotando así su condición de padre y la vulnerabilidad de la menor, a juicio del Ministerio Público Fiscal de Chubut, que difundió el caso en su página oficial de Internet.

La Fiscalía calificó los hechos como abuso sexual simple doblemente agravado por la convivencia y el vínculo, y abuso sexual con acceso carnal, también agravado por estas circunstancias.

Durante una audiencia realizada en los tribunales de Trelew, la jueza Carolina Marín analizó el testimonio de la víctima y las evidencias presentadas. Y tras un cuarto intermedio en el que pudo observar la declaración de la nena en cámara Gesell, resolvió abrir la investigación y dictar la medida de coerción contra el sospechoso.