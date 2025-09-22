Chubut: la juzgan por intento de homicidio aunque el esposo dice que se lastimó solo

El hombre declaró luego de salir de terapia intensiva. El caso que se investiga ocurrió en una vivienda de Gaiman , en medio de una fuerte pelea familiar.

Un confuso episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en Gaiman , provincia de Chubut , terminó con un hombre internado en terapia intensiva y su mujer acusada de intento de homicidio agravado por el vínculo pese a que él habría intentado “salvarla” con su declaración testimonial.

El hecho ocurrió el 17 de agosto pasado y, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut , en la audiencia de revisión de la prisión preventiva que ya venía cumpliendo la acusada, identificada como Olga Vargas, uno de sus hijos y la propia víctima prestaron declaración y dieron una versión de los hechos diferente a la que se venía investigando.

De acuerdo con este relato, la puñalada que sufrió el hombre y que provocó que debieran hospitalizarlo en grave estado, se debió a un accidente con un cuchillo que él mismo estaba empuñando.

Chubut: la versión del esposo y el hijo

Los dos testimonios indicaron que todo comenzó con una acalorada discusión familiar durante la cual el esposo de la imputada blandió un cuchillo supuestamente para aplacar los ánimos.

Cuando la mujer intentó sacárselo de la mano, forcejearon, él cayó al suelo y se auto infligió la lesión.

trelew-tribunales.jpg Tribunales de Trelew, Chubut. (Foto ilustrativa).

En base a estos testimonios, el abogado defensor de Vargas solicitó la libertad de su representada y también que se cambiara la calificación legal provisoria.

El juez Marcos Nápoli hizo lugar al pedido de libertad de la imputada, con la obligación de que se presente periódicamente en sede judicial mientras dure la investigación.

La hipótesis original

Hace un mes, cuando se dictó la prisión preventiva de Vargas, el abogado defensor público Sergio Rey ya había objetado la acusación basándose en la falta de certeza sobre la responsabilidad directa de la mujer en la agresión.

En esa oportunidad indicó que no existían pruebas claras de que la mujer hubiera sido responsable directa de la lesión de su esposo.

La versión inicial de los hechos presentada por la Fiscalía y basada en las primeras investigaciones, también hablaba de una fuerte discusión en el seno familiar, pero indicaba que durante la pelea ella había apuñalado a su esposo, en la vivienda ubicada en el barrio Vepam de Gaiman.

Según esa hipótesis, Vargas, su esposo y sus hijos habían comenzado a discutir y a golpearse entre ellos.

En un momento, el hombre habría golpeado en el rostro a la mujer, que cayó al suelo. Luego él salió de la vivienda, y volvió a entrar empuñando un cuchillo de grandes dimensiones.

De acuerdo con el mismo relato, los dos integrantes de la pareja salieron de la casa y continuaron la discusión y en ese contexto se habría producido el episodio en el cual la acusada le habría asestado una puñalada en el tórax a su esposo quien debió ser socorrido y trasladado de forma urgente al Hospital Zonal Adolfo Margara de Trelew, donde permaneció internado en terapia intensiva durante treinta días.

Más allá de los nuevos testimonios, por el momento la mujer continúa imputada por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y en carácter de autora.