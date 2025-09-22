Conmoción: asesinaron a un conocido empresario y encontraron el cuerpo en su camioneta

El hombre de 59 años fue hallado sin vida en plena madrugada. Había llegado de viaje hace un día para visitar un familiar.

En Mendoza, la Policía detuvo a un sospechoso y secuestró armas y celulares vinculados al homicidio del empresario sanjuanino.

Una camioneta Toyota Hilux gris fue encontrada en un zanjón en plena madrugada. Tras el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia del vehículo en un sector oscuro y poco transitado, la policía llegó al lugar y confirmó el brutal hecho, e n el interior había un cuerpo.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que en el interior de la camioneta había una persona muerta. Según consignaron fuentes policiales, el cuerpo era de Sergio Mariano Nacenta , empresario agrícola sanjuanino de 59 años, oriundo de Pocito.

El hallazgo se produjo en la calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en la ciudad de Las Heras, Mendoza. La víctima presentaba una herida de arma de fuego en la espalda , mientras en la ventanilla trasera izquierda del rodado se observaba un impacto de bala.

Los peritos recuperaron en la cabina un proyectil calibre 9 mm, lo que permitió confirmar que el disparo había ingresado desde afuera. La escena fue rápidamente preservada por personal de la División Homicidios, que inició los primeros relevamientos en el lugar. Desde un inicio se estableció que no se trataba de un accidente de tránsito, sino de un homicidio ejecutado con precisión.

camioneta2 El hallazgo del cuerpo de Sergio Nacenta en Las Heras, Mendoza, generó conmoción y movilizó a la División Homicidios.

La investigación y el sospechoso detenido

Bajo la dirección de la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo, los investigadores siguieron distintas pistas que derivaron en un allanamiento de urgencia en el barrio Santo Tomás de Aquino, zona de El Algarrobal, también en Las Heras. Allí fue detenido M. E. A. J., de 32 años, conocido en la zona como “Mati”.

El detenido cuenta con un amplio historial delictivo, que incluye amenazas coactivas, coacciones agravadas por el uso de armas, lesiones y hasta un intento de homicidio en el pasado. En la vivienda donde fue arrestado se secuestraron dos teléfonos celulares, piezas de armamento, tres cargadores, un tubo cañón calibre 22 mm, resortes recuperadores de gases, una mira telescópica y otros elementos que serán peritados.

detenido crimen mendoza

La fiscal confirmó la detención el domingo, señalando que el sospechoso quedó a disposición de la Justicia mendocina. La causa, por ahora, se investiga como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En cuanto al móvil, se barajan dos hipótesis principales. Una apunta a un intento de robo: el disparo habría sido efectuado contra la camioneta en movimiento. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo con todas las pertenencias intactas debilita esa teoría.

La otra hipótesis se vincula a un ajuste de cuentas o una disputa personal, dado que algunos testimonios sugieren que Nacenta pudo haber sido citado en ese lugar y atacado cuando intentaba escapar.

La víctima y los interrogantes abiertos

Nacenta había llegado a Mendoza el viernes por la noche y según fuentes cercanas, planeaba visitar a su hijastro en la zona. Su presencia en El Borbollón, un sector con altos índices de inseguridad, genera dudas sobre las circunstancias que lo llevaron hasta allí.

En San Juan, el empresario era conocido por su actividad en el rubro agropecuario. Se dedicaba a la cría de ganado, producción de leche y cultivos en Pocito desde hacía más de diez años. Su muerte causó conmoción tanto en su comunidad de origen como en Mendoza, donde se intenta establecer si el ataque estuvo vinculado a motivos personales o a un hecho delictivo fortuito.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de Nacenta en su camioneta a partir del testimonio de allegados y de las pericias a los celulares secuestrados. La hipótesis de que pudo haber existido una cita previa en el barrio Santo Tomás de Aquino cobra fuerza, aunque no se descarta ninguna línea.