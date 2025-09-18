Condenan a sereno por raptar, drogar y violar a una adolescente

Tomás Irala fue hallado culpable de someter a una joven de 16 años en Mendoza en 2022. Los detalles del escalofriante caso.

La Justicia de Mendoza dictó una dura condena contra Tomás Irala , un sereno que en 2022 raptó, drogó y abusó sexualmente de una adolescente de 16 años en la localidad de Jocolí, departamento de Lavalle. El tribunal lo sentenció a 22 años de prisión efectiva por los graves delitos cometidos.

En la causa hay otro hombre imputado que enfrentará un juicio separado en los próximos meses.

El juez Rafael Escot sentenció este martes a Tomás Irala Cardozo, de 37 años, a la pena de 22 años de prisión, por el delito de rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por producir un grave daño en la salud de la víctima y por ser cometido por dos personas.

De esta forma, el magistrado siguió el pedido realizado por el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’Amore, durante los alegatos.

Por el caso también está imputado otro sereno, César Rubén Ricarte, de 54 años, quien deberá enfrentar un debate similar en los próximos meses y que, con el antecedente de la condena de Cardozo, la familia de la víctima espera una condena similar.

La encontraron atada y drogada en una casilla

El 14 de julio de 2022, la familia de la joven de 16 años había denunciado la desaparición de la chica que se produjo durante la madrugada de ese día en su casa, ubicada en la ruta 40, en Jocolí.

Justicia, Mendoza Primera sentencia en el caso de abuso sexual en Lavalle.

Unos 30 efectivos de la comisaría 17 de Lavalle y personal de Infantería, Canes, Patrulla de Rescate y la Unidad Investigativa departamental comenzaron una exhaustiva búsqueda y finalmente miembros de esta última unidad la hallaron en el obrador de una empresa constructora ubicada cerca de la autopista Mendoza-San Juan.

La adolescente estaba en una casilla rodante que alojaba al sereno de turno que se ubicaba a escasos metros de la casa de la víctima.

Los Policías encontraron a la menor atada y en shock y, tal como se sospechaba, había sido abusada por los detenidos, según surge del resultado de las pericias médicas que le realizaron a la chica, quien fue trasladada primero al hospital Sícoli y luego al Lagomaggiore, donde se le brindó la asistencia protocolar para este tipo de casos.

El juicio a los abusadores

Los dos sujetos fueron imputados el 19 de julio de 2022, tras ser detenidos en Lavalle. El fiscal Delitos Contra la Integridad Sexual, Gustavo Stroppiana, imputó inicialmente al primero por abuso sexual agravado por acceso carnal y al segundo, por participación primaria en el mismo hecho.

A través de un análisis comparativo de ADN se determinó que Irala habría abusado sexualmente de la menor, ya que sus rasgos genéticos son idénticos a los que se extrajeron de la víctima en un hisopado vaginal.

Además, análisis toxicológicos realizados a la víctima indicaron que le había administrado drogas para someterla sexualmente.

La condena a 22 años de prisión para Tomás Irala marca un precedente contundente en la lucha contra los delitos sexuales y la violencia hacia menores. El fallo busca enviar un mensaje claro sobre las graves consecuencias que enfrentan quienes cometen este tipo de crímenes, mientras la Justicia continúa avanzando con el proceso contra el segundo imputado en el caso.