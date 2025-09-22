Quién era el conocido empresario asesinado en su camioneta: cómo fueron sus últimas horas

Su cuerpo fue hallado en plena madrugada y tenía una herida de arma de fuego en la espalda. Qué vínculo tenía con el principal sospechoso.

El empresario fue encontrado muerto con un disparo en la espalda en su camioneta.

Una camioneta Toyota Hilux gris fue encontrada en un zanjón en plena madrugada. Tras el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia del vehículo en un sector oscuro y poco transitado, la policía llegó al lugar y confirmó el brutal hecho, e n el interior había un cuerpo. La policía confirmó que se trataba de un conocido empresario.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que en el interior de la camioneta había una persona muerta. Según consignaron, el cuerpo era de Sergio Mariano Nacenta, empresario agrícola sanjuanino de 59 años, oriundo de Pocito.

El hallazgo se produjo en la calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en la ciudad de Las Heras, Mendoza. La víctima presentaba una herida de arma de fuego en la espalda , mientras en la ventanilla trasera izquierda del rodado se observaba un impacto de bala.

Por este homicidio, las autoridades detuvieron a un hombre mendocino de 32 años identificado como Matías Exequiel Alonso Jara, quien cuenta con un extenso y "frondoso prontuario".

camioneta En Mendoza, la Policía detuvo a un sospechoso y secuestró armas y celulares vinculados al homicidio del empresario sanjuanino.

Quién era Sergio Nacenta, el empresario asesinado de un disparo

Oriundo de Pocito, San Juan, donde residía con su familia, Sergio era el titular de la empresa "Semillas Nacenta", dedicada a la exportación de semillas. Era propietario de campos en San Luis donde combinaba la producción agrícola con la cría de ganado, lo que lo posicionaba como un referente del sector agropecuario en la región de Cuyo.

Su presencia en Mendoza, según trascendió, estaba ligada a un viaje de negocios que había iniciado la noche del viernes, pero que nunca pudo concretarse debido al fatal desenlace.

El hallazgo de su cuerpo fue alrededor de la una de la madrugada del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una camioneta caída en un zanjón.

camioneta2

Por el momento, se tienen en cuenta dos versiones sobre el posible móvil del asesinato de Sergio Mariano Nacenta. Inicialmente se pensó en un robo, pero luego surgió una versión policial distinta: no se descarta que el empresario haya cruzado mensajes telefónicos con la hija del acusado del crimen, que tiene tan sólo 13 años.

Este cruce de mensajes habría sido denunciado por la madre de la adolescente y habría otros testigos que confirmarían esta situación, explicó una fuente policial al medio Los Andes. Los teléfonos de todos los implicados podrán aclarar si este cruce de mensajes fue el móvil del crimen, ya que no habría signos de objetos faltantes en la camioneta del empresario.

Qué se sabe del presunto asesino

Luego de una exhaustiva investigación, personal de la División Homicidios de Investigaciones irrumpió en una casa del barrio Santo Tomás de Aquino, en la zona de El Algarrobal, donde lograron detener a Matías Exequiel Alonso Jara (32), señalado como el principal sospechoso.

detenido crimen mendoza

El Ministerio de Seguridad y Justicia señaló que su prontuario incluye delitos como homicidio en grado de tentativa, amenazas coactivas, coacciones agravadas con armas de fuego, violación de domicilio, lesiones agravadas, lesiones y amenazas.

En el allanamiento que se realizó en su domicilio, autorizado por la jueza Florencia Didier del Juzgado Penal Colegiado en turno, la Policía secuestró diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos se encontraron dos celulares, un tubo cañón calibre 22 mm, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases y una mira telescópica, además de otros elementos de un arma de fuego.