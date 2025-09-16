La mató mientras realizaba un vivo en Instagram para hacerse "famoso"

Earl Jhonson fue condenado por torturar y matar a una mujer durante una transmisión. "Si caigo, viviré para siempre", se le escucha decir al acusado en el video.

La mujer de 34 años fue torturada y asesinada en Estados Unidos

Un hombre de Estados Unidos fue condenado por el asesinato y tortura a una mujer de 34 años en 2022. La víctima, identificada como Janice David , fue encontrada desnuda con su cuerpo atado al volante de un automóvil en Baton Rouge, Luisiana.

El acusado es Earl Johnson , de 39 años, quien grabó este violento episodio en Instagram Live durante 16 minutos mientras la apuñalaba brutalmente, según se escuchó en el tribunal durante el juicio de la semana pasada, informaron The Advocate , WBRZ y WAFB.

De acuerdo a People, los informes policiales detallan que varias persona s presenciaron el crimen a través de su vivo , donde se lo ve apuñalando a la mujer.

Un asesinato con la intención de "ser famoso"

Según reveló el sargento de la policía de Baton Rouge, L’Jean McKneely, explicó que personas que vieron el video reportaron lo sucedido a la policía. Según el propio McKneely, la víctima fue "asfixiada, golpeada y apuñalada", y después el asesino intentó quemar el auto en el que dejó el cuerpo. Johnson fue arrestado por la noche, tras supuestamente robar un auto, y luego confesó el crimen.

Durante los alegatos, la fiscal estatal Dana Cummings recordó lo que el acusado dijo en la grabación. "Ella iba a decir que la violé, le creerán a ella antes que a mí. Si caigo, viviré para siempre", citó la persecutora, según informó el medio local WAFB.

En el juicio, el jurado accedió al video completo donde se muestra la agresión, elemento decisivo para la condena. La fiscalía sostuvo que Johnson buscaba no solo infligir daño, sino obtener notoriedad y reconocimiento a través de la difusión del crimen en redes sociales.

"No fui yo quien creó esta evidencia; fue él. Y quería que todos la vieran porque deseaba ser famoso y que su hijo también lo fuera", manifestó la fiscal Cummings en la sala.

El hombre acusado se declaró inocente: su abogado alegó a un "defecto mental grave"

Según revelaron medios locales, Jhonson se declaró inocente por razones de locura. Su abogado, Hafiz Folami, afirma que su cliente y la víctima estuvieron consumiendo drogas durante varios días antes del asesinato, según WBRZ y WAFB.

En este sentido, Folami hizo referencia al comportamiento de Johnson después del asesinato, "el discurso errático" y "la espera de que la policía viniera a buscarlo", como prueba de que su cliente sufría de un "defecto mental grave", según WAFB.

Sin embargo, varios profesionales de la salud mental consideraron que el acusado de 39 años estaba cuerdo en el momento de la comisión del acto.

Actualmente, quien cometió el brutal asesinato permanece en la cárcel sin derecho a fianza y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. La sentencia definitiva será dictada en diciembre, confirmaron las autoridades judiciales a The Advocate.

Este caso revivió el debate sobre la búsqueda de notoriedad mediante la violencia y la exposición de crímenes en redes sociales, evidenciando cómo el deseo de reconocimiento puede llevar a la transmisión pública de actos atroces.

