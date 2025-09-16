Cristina Kirchner le respondió a Milei tras su cadena nacional: "Una bomba de tiempo"

La ex presidenta se refirió a la cadena nacional del libertario, donde llamó a defender el superávit fiscal en su presentación del Presupuesto 2026.

Desde San José 1111, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre la cadena nacional que realizó Javier Milei para presentar el proyecto de Presupuesto 2026 .

A través de su cuenta de X, Cristina lo comparó al libertario con el exmandatario Mauricio Macri y dijo que lo que plantea el Gobierno Nacional sobre un "equilibrio de cuentas" es "una verdadera bomba de tiempo" , en respuesta a la frase del presidente al afirmar que "lo peor ya pasó".

"El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111" , sostuvo Cristina en un posteo en X. En el comienzo de su extenso posteo, se preguntó: "¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?".

Respecto del equilibrio fiscal tan celebrado por el mandatario, la principal referente de la oposición criticó: "Tu 'equilibrio' en las cuentas, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero', es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica".

En otro pasaje de su posteo, cargó contra el ministro de Economía Luis Caputo. "Es todo tan igual que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo".

También hizo referencia a la "motosierra" y dejo entrever los recortes que se vienen realizando en diversos sectores como a jubilados. "Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos, para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida".

Cristina: "Argentina necesita una política económica realista"

Acto seguido, hizo referencia a las coimas adjudicadas a Karina Milei: "Mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia, la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".

Finalmente, la ex mandataria condenada por la Causa Vialidad le dejó una dura advertencia al mandatario: "Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo".

"Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente…Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo", cerró la dos veces presidenta de la Argentina.

Milei utilizó en su discurso la misma frase que Macri había dicho el 1° de marzo de 2018 en la apertura de sesiones del Congreso: "Lo peor ya pasó". Aquella afirmación tampoco logró calmar las aguas económicas y anticipó, meses después, la firma del acuerdo con el FMI.

El anuncio de Javier Milei sobre el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche el proyecto de Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso para su tratamiento, y confirmó que las universidades nacionales recibirán $4,8 billones, lo que -según precisó- implica un incremento real por encima de la inflación. También convocó a gobernadores, diputados y senadores a acompañar el rumbo económico, y sostuvo que el equilibrio fiscal no es negociable.

Indicó que el gasto en educación crecerá un 8% real en 2026, en tanto que salud lo hará en un 17% y jubilaciones, un 5%, todos por encima de la inflación estimada por el Ejecutivo.

Sobre el final de su intervención, Milei hizo un llamado a no retroceder. "Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena", concluyó.