Feria del Libro en Neuquén: los escritores que estarán presentes este martes 16 de septiembre

El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.
La Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” inauguró el pasado viernes, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad, y transitó un fin de semana repleto de visitantes. El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.
Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura: también habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Además, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.
Feria del Libro: Martes 16 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: Rodrigo Javier Dias presenta "Crónicas Geográficas: un viaje por las rutas neuquinas".
18:00 hs: UPCN presenta "Malvinas 8º edición, La salamanca Patagónica", un espectáculo de coplas, vidalas y cantos ancestrales.
19:00 hs: La escritora y actriz Patricia Suárez dicta su taller de dramaturgia "La escena de tu vida".
Auditorio Irma Cuña
17:00 hs: Charla "Leer con otros: una red de clubes de lecturas", a cargo de María Inés Bogomolny.
18:00 hs: Charla "Autoridad en crisis: Tensiones entre familias y escuelas en tiempos de desconfianza y malentendidos", coordinada por Mariano Cranco. (Solo para docentes inscriptos).
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: "El último Rey de Neuquén", espectáculo de narración, canto y humor de Elio Óscar Bressán y Silvia Beatriz Zurdo.
19:00 hs: Carlos Hector Agúndez presenta "Relatos Protapatagonicos 2", costumbrismo.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Joaquín Dimagic, show de magia.
Feria del Libro: Miércoles 17 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: Charla "14 años de Almacén literario: la potencia de la región literaria", una co-producción de Tomás Watkins y RTN.
18:00 hs: Ariel Sujarchuk presenta su libro "Mañana es hoy, alianzas para una ciudadanía digital inteligente".
19:00 hs: Marisa Godoy presenta "Sombrero colibrí", prosa poética.
20:00 hs: La escritora Claudia Piñeiro presenta su novela "La muerte ajena".
Auditorio Irma Cuña
17:00 hs: Andrea Diez presenta su crónica de no ficción "Tanta Belleza".
18:00 hs: Taller "El rol docente en los procesos de inclusión", coordinado por la Lic. Andrea Vasquez y la Prof. Ana Carolina Belwon. (Solo para docentes inscriptos).
Domo María Elena Walsh
17:00 hs: Charla por el 25º aniversario de la Ley N° 2302 de Protección Integral de la niñez y adolescencia.
18:00 hs: Charla "La historia del Sistema de Salud del Neuquén", a cargo de Mirtha Cardenas, Alba Churrarín y Luis Enrique Olarte.
19:00 hs: Charla "Las Bibliotecas Populares, historia y los desafíos de la posmodernidad", a cargo de la Federación de Bibliotecas Populares.
Te puede interesar...
Leé más
Por las fiestas patrias, miles de turistas cruzarán este finde los pasos fronterizos que conectan Neuquén con Chile
Confirman la causa de muerte de Jessica, víctima de femicidio en Neuquén
Neuquén refleja un nuevo incremento en el precio de la nafta: ¿cómo afecta al bolsillo?
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario