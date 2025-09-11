Feria del Libro 2025 en Neuquén: día por día, la grilla completa de artistas y escritores

La Feria del Libro empezará este viernes 12 de septiembre y se extenderá durante diez días. Habrá múltiples actividades culturales y artísticas.

Está todo listo y empezó la cuenta regresiva para la inauguración de la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” , que se celebrará del 12 al 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura: también habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Además, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.

A continuación, la grilla completa, día por día, de todas las actividades:

Feria del Libro: Viernes 12 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs: Presentación de la reedición del libro "Por el alto Neuquén" de Lino D. Carbajal, a cargo de la Municipalidad de Chos Malal.

18:00 hs: Presentación de la antología "Mirá de dónde venimos", de la Municipalidad de Las Ovejas.

19:30 hs: Charla de Luis Pescetti: "Botiquín emocional, para padres y docentes".

20:30 hs: (SUSPENDIDA) El periodista y escritor Luis Novaresio presenta su novela "Todo por amor, pero no todo".

Auditorio Irma Cuña

17:00 hs: Charla "70 aniversario de la provincialización del Neuquén" a cargo de Armando Mario Márquez.

18:00 hs: Lilí Muñoz presenta su novela "Amancia, las almas tienen su mundo".

19:00 hs: Charla "H. P. Lovecraft y Stephen King a través de Mark Fisher" a cargo de Rodrigo Javier Dias.

20:00 hs: María Gabriela Sánchez presenta el libro álbum "Los Sueños de Tina".

Domo María Elena Walsh

17:00 hs: Sara Itkin presenta "Plantas nativas de la Patagonia para la salud".

18:00 hs: Hedy Bernardini presenta el poemario "Pinceladas Patagónicas".

19:00 hs: Graciela Ríos Lobos presenta "De cara al mar", poesía.

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

16:00 hs: Show de magia de Sebastián Rozenberg.

21:00 hs: Mariano Delgado.

22:00 hs: Zeze Nou Trío.

Feria del Libro: Sábado 13 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs: La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro "Payadores neuquinos".

18:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el libro "Mar que no guarda nada" de Ricardo Costa, ganador del 1º Premio en Novela FEN.

19:00 hs: Fernando Schpoliansky presenta "Economía paso a paso".

20:00 hs: La escritora Mar Petryk presenta su libro "Detonante".

Auditorio Irma Cuña

18:00 hs: Renata Matkovic presenta "El parlamento de los pájaros", dramaturgia.

19:00 hs: Sandra Ivanna Lambertucci presenta su narrativa "Reformadas, la revolución del sofá".

20:00 hs: Ely Navarro presenta "Un poco más de mí", cuentos y poesía.

Domo María Elena Walsh

18:00 hs: Charla "El nuevo aire del terror en Argentina", a cargo del escritor Patricio Denegri.

19:00 hs: Pablo Lautaro presenta el poemario "Diálogo entrañable".

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

16:00 hs: Espectáculo de humor de Luis Pescetti.

21:00 hs: Soul Goodman.

22:00 hs: Despertar de los grises.

Feria del Libro: Domingo 14 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

16:00 hs: La Dra. en Psicología Lorena Etcheverry Domeño presenta "Demencia: cómo cuidarte y cuidarme".

17:00 hs: Juan Carlos Bolan presenta "Camino al liderazgo".

18:00 hs: Presentación de la segunda edición de "Zainuco, los precursores de la Patagonia trágica" de Juan Chaneton.

19:00 hs: Luciano Lutereau presenta su libro "Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas".

20:00 hs: La escritora y periodista Florencia Canale presenta su libro "La cruzada".

Auditorio Irma Cuña

18:00 hs: Sebastián Sánchez presenta "No me quiero morir en una cancha", cuentos.

19:00 hs: Hernán Descalzo presenta el poemario "La Fórmula del Amor".

20:00 hs: Diego Fabian Gomez presenta "Crónicas de Fútbol Fantástico", cuentos y fantasía.

Domo María Elena Walsh

18:00 hs: Mauro Tozzi presenta la biografía "Un tal Salva".

19:00 hs: Ruth Ossés presenta "El Confín de los Misterios", cuentos y mitos patagónicos.

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

16:00 hs: Rondas de Canciones en Concierto.

21:00 hs: Ailuz.

22:00 hs: Jazz and words.

Feria del Libro: Lunes 15 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs: El periodista Santiago Rey conversa con los periodistas neuquinos Bruno Oliva, Emiliana Cortona y Cecilia Rayén Guerrero Dewey en la mesa "Narrar la Patagonia".

18:00 hs: Hernán Esteban Ingelmo presenta "Vida con Sabor a Evangelio", reflexiones a partir de los manuscritos de Don Jaime Francisco de Nevares.

19:00 hs: Espectáculo de música y poesía "Recortes de Vida" con Mirta Sangregorio y Pedro Palacios.

20:00 hs: La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro "Desde la cultura Mapuche", junto a su recopiladora Magaly Ávila.

Auditorio Irma Cuña

17:00 hs: Carlos Alberto Vega presenta su novela de terror "El viejo de la bolsa".

18:00 hs: María Victoria Vagnoni presenta el poemario "Las indecisas alas".

19:00 hs: Fernando Miodosky presenta la biografía novelada "Mandato clandestino".

20:00 hs: María Fernández Mouján presenta la biografía/entrevista "Mari mari iñce Rosalía Barra pigen tañi Lof Puel".

Domo María Elena Walsh

18:00 hs: Camila Poblete presenta el poemario "Los pájaros cantarán odas de muerte y decepción".

19:00 hs: Matías Stiep presenta "El desierto en la boca", cuentos.

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

16:00 hs: Marito Diabolista.

Feria del Libro: Martes 16 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs: Rodrigo Javier Dias presenta "Crónicas Geográficas: un viaje por las rutas neuquinas".

18:00 hs: UPCN presenta "Malvinas 8º edición, La salamanca Patagónica", un espectáculo de coplas, vidalas y cantos ancestrales.

19:00 hs: La escritora y actriz Patricia Suárez dicta su taller de dramaturgia "La escena de tu vida".

Auditorio Irma Cuña

17:00 hs: Charla "Leer con otros: una red de clubes de lecturas", a cargo de María Inés Bogomolny.

18:00 hs: Charla "Autoridad en crisis: Tensiones entre familias y escuelas en tiempos de desconfianza y malentendidos", coordinada por Mariano Cranco. (Solo para docentes inscriptos).

Domo María Elena Walsh

18:00 hs: "El último Rey de Neuquén", espectáculo de narración, canto y humor de Elio Óscar Bressán y Silvia Beatriz Zurdo.

19:00 hs: Carlos Hector Agúndez presenta "Relatos Protapatagonicos 2", costumbrismo.

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

16:00 hs: Joaquín Dimagic, show de magia.

Feria del Libro: Miércoles 17 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs: Charla "14 años de Almacén literario: la potencia de la región literaria", una co-producción de Tomás Watkins y RTN.

18:00 hs: Ariel Sujarchuk presenta su libro "Mañana es hoy, alianzas para una ciudadanía digital inteligente".

19:00 hs: Marisa Godoy presenta "Sombrero colibrí", prosa poética.

20:00 hs: La escritora Claudia Piñeiro presenta su novela "La muerte ajena".

Auditorio Irma Cuña

17:00 hs: Andrea Diez presenta su crónica de no ficción "Tanta Belleza".

18:00 hs: Taller "El rol docente en los procesos de inclusión", coordinado por la Lic. Andrea Vasquez y la Prof. Ana Carolina Belwon. (Solo para docentes inscriptos).

Domo María Elena Walsh

17:00 hs: Charla por el 25º aniversario de la Ley N° 2302 de Protección Integral de la niñez y adolescencia.

18:00 hs: Charla "La historia del Sistema de Salud del Neuquén", a cargo de Mirtha Cardenas, Alba Churrarín y Luis Enrique Olarte.

19:00 hs: Charla "Las Bibliotecas Populares, historia y los desafíos de la posmodernidad", a cargo de la Federación de Bibliotecas Populares.

Feria del Libro: Jueves 18 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

14:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia presenta la mesa de poetas de Chos Malal: "...con susurros de palabras en el viento".

15:30 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia presenta la mesa de poesía "Absolutamente nada es fijo", con poetas de Chos Malal.

16:00 hs: Atilio Alarcón, cantautor y artista folclórico, presenta su repertorio musical.

17:00 hs: Héctor Ordoñez presenta su libro "Setebos, el dios patagón".

18:00 hs: Charla "Neuquén del Ayer" junto a Juan Jose Gonzalez y Silvia Adriana Curi.

19:00 hs: Gerardo Burton presenta "Beatlemania", poesía.

20:00 hs: Charla "La Universidad del Comahue en Chos Malal. Historia, presencia y publicaciones".

21:00 hs: Presentación del Ballet Folklórico municipal de Chos Malal "Soledad Arriagada".

21:15 hs: Catálogo Música de Raíz Neuquén, con músicos solistas de Chos Malal.

Auditorio Irma Cuña

09:30 hs: Charla abierta de libros de no ficción con autores de Chos Malal, "investigación y divulgación científica".

10:30 hs: Mesa de Narrativas de autores y autoras de Chos Malal.

17:00 hs: Charla "El desafío de la hoja en blanco. La imagen como disparadora del texto creativo", a cargo de Alejandro Flynn.

18:00 hs: Charla "Lo maravilloso y lo fantástico en la literatura para infancias y adolescencias", coordinada por Prof. María Cristina Ramos. (Solo para docentes inscriptos).

Domo María Elena Walsh

18:00 hs: Taller "Escribir desde la filosofía del arte", a cargo de Matías García Fernández.

19:00 hs: Charla "Nuevos proyectos editoriales en la Patagonia", a cargo de Mauricio Giulietti y Ana Clara Lavallén Kenny.

Feria del Libro: Viernes 19 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs: Presentaciones de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Neuquén.

18:00 hs: Juana Mabel Miranda presenta "La infancia que me dió raíces".

19:00 hs: La escritora y periodista Verónica Boix presenta su novela "La estrategia de la rana".

20:00 hs: El escritor y guionista Eduardo Sacheri presenta su novela "Demasiado lejos".

Auditorio Irma Cuña

17:00 hs: Gustavo Lupano presenta "En Zapala debe estar nevando".

18:00 hs: Vilma Llamazares presenta "Nacho tiene un cromosoma de más y sabe cómo usarlo".

19:00 hs: Santa Editorial presenta su catálogo junto a su editora Francisla Marós y los autores Carla Rojkind y Rafael Urretabizaya.

20:00 hs: Diana Cristina Masini presenta el poemario "Casita".

Domo María Elena Walsh

17:00 hs: Raúl Mansilla presenta "La física en el barrio San Lorenzo", poesía y prosa.

18:00 hs: María Dolores Duarte y María E. L. de Almada presentan el libro "Leer, enseñar y pensar la literatura".

19:00 hs: La comisión de Diversidad e Inclusión de la SPE presenta la antología de relatos "El Maravilloso Mundo de Oleum".

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

21:00 hs: Romeluz.

22:00 hs: Samanta Juncos.

Feria del Libro: Sábado 20 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

16:00 hs: Espectáculo de títeres "Vairoleto, pechito libertario", a cargo de La Pelela Títeres.

17:00 hs: Tomás Watkins presenta su poemario "Nueva Mitología".

18:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el 2º Premio en Novela FEN.

19:00 hs: Homenaje a la trayectoria de la escritora Matilde Salcedo de Facal.

Auditorio Irma Cuña

18:00 hs: Rosana Zeballos presenta su libro "Cicatrices".

Domo María Elena Walsh

18:00 hs: Charla "Memoria y fantasía en los relatos de Felisberto Hernández", por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura.

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

16:00 hs: Los Musis de Prófica.

21:00 hs: Delta Calibre.

22:00 hs: La gente no lee.

Feria del Libro: Domingo 21 de septiembre

Auditorio Marcelo Martín Berbel

16:00 hs: Santiago Rosa presenta "Los misteriosos libros de leyendas del Neuquén" (NyA Ediciones).

17:00 hs: Germán Gorosito presenta "Lolín, la dulura revolucionaria" (Puntoaparte) investigación. Presentación músico-literaria del autor y la cantante Devra.





18:00 hs: Gabriel Rafart presenta su libro "Emilio Belenguer: un gobernador obrero" (Educo)





19:00 hs: El escritor Patricio Zunini presenta su libro "Borges enamorado" (Galerna).





El escritor Patricio Zunini presentasu libro "Borges enamorado" (Galerna). 20:00 hs: "El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?", charla del escritor Luciano Saracino acerca de la novela gráfica de H. G. Oesterheld y F. Solano López (Planeta).

Auditorio Irma Cuña

18:00 hs: Carla Rojkind presenta "De amor y otras violencias" (Cabure) cuentos





Carla Rojkind presenta "De amor y otras violencias" (Cabure) cuentos 19:00 hs: Maria Cristina Bosque presenta "Todas somos un poco brujas (Autores de Argentina)

Domo María Elena Walsh

18:00 hs: Docentes del Jardin N° 76 de la ciudad de Neuquén, presentan, "Dejando huellas, siendo huellas..."





Docentes del Jardin N° 76 de la ciudad de Neuquén, presentan, "Dejando huellas, siendo huellas..." 19:00 hs: Julieta Berriel presenta "Sin miedo y a los ojos" (Ediciones Migrantes) poesía

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta