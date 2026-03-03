Fuera de control: estudiantes provocaron destrozos tras festejar el UPD

Sucedió este lunes por la madrugada en un centro de jubilados. Las familias pagaron “los platos rotos” por los actos de sus hijos.

El tradicional Último Primer Día o UPD , según sus siglas, continúa dando que hablar, ya sea por casos donde sorprende la tranquilidad de los estudiantes a la hora de festejar o por situaciones donde los protagonistas generan daños y destrozos. En esta oportunidad, un grupo de estudiantes provocó incidentes y roturas en un centro de jubilados de Neuquén .

El indignante hecho ocurrió este lunes por la madrugada en la localidad de Villa La Angostura y tuvo como principales actores a los alumnos de quinto año del CPEM 68 . Durante los festejos, los adolescentes generaron daños materiales en un edificio que diariamente utilizan los adultos mayores.

Según la información publicada por el portal DiarioAndino, luego de la “previa” de los estudiantes antes de la jornada escolar, se constató la rotura de un lavamanos . La situación no pasó desapercibida y generó indignación.

Sin embargo, también hubo una rápida respuesta de la comunidad. En menos de 24 horas, el espacio volvió a estar en perfecto estado.

Centro-de-Jubilados (1)

Rápida intervención

A la mañana siguiente, padres y madres de los estudiantes asumieron la responsabilidad de los actos y gestionaron la compra del repuesto. Además, contrataron al profesional encargado de realizar el recambio correspondiente.

El sitio local informó que también fueron ellos mismos quienes se encargaron de limpiar y ordenar el centro de jubilados.

daños upd en vla 1

Festejos controlados

Más allá de este caso y otro, en donde los festejantes habrían utilizado pirotecnia. La jornada del Último Primer Día en la ciudad cordillerana se desarrolló en un marco de tranquilidad.

Durante la madrugada del lunes, los estudiantes de los colegios secundarios realizaron “la previa” en distintos puntos de la localidad y luego se congregaron en el centro y en un local bailable. Posteriormente, con el amanecer en sus espaldas, recorrieron la avenida Arrayanes hasta llegar a la conocida plaza Los Pioneros.

operativo upd policia (2).jpg

En el lugar los esperaba un operativo de seguridad y contención dispuesto por las autoridades. Allí recibieron alimento y bebidas. Una vez atendidos, se dirigieron a sus respectivos establecimientos educativos.

Las autoridades indicaron que, pese a los episodios aislados, el resto de los festejos transcurrió dentro de los parámetros previstos.

Fuertes multas

En la víspera de los festejos, el Tribunal de Faltas de Villa La Angostura emitió un comunicado en el que advirtió a los vecinos y vecinas que se aplicarían sanciones altas en caso de registrarse daños a bienes públicos y privados.

En el mismo remarcaron que la celebración debe realizarse con responsabilidad dentro de las normas vigentes. Al mismo tiempo, recordaron que está prohibido el uso de pirotecnia en la ciudad.

"Festejar sí, poner en riesgo a otros, no" es una de las frases con la que el organismo cierra el comunicado.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si habrá multas para los dos hechos registrados durante el UPD en la localidad.