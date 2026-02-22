Tras la salida de Eduardo Domínguez a Brasil, Estudiantes tiene cerrado al nuevo DT

El "Barba" continuará su carrera en Atlético Mineiro, luego de una emotiva despedida, y ya tiene reemplazante en el Pincha.

Tras la salida de Eduardo Domínguez , Estudiantes de La Plata se ve en la difícil misión de reemplazar a uno de los entrenadores más exitosos de su historia. En ese contexto, el uruguayo Alexander Medina fue confirmado como nuevo entrenador del Pincha. Según se supo, asumirá de inmediato con el objetivo de sostener la competitividad del equipo en el Torneo Apertura.

El técnico uruguayo dirigirá su primera práctica este domingo por la tarde y la idea de la dirigencia es que debute el miércoles 25 de febrero a las 19.30 frente a Newell’s en Rosario, por la séptima fecha del campeonato.

La salida de Eduardo Domínguez generó un movimiento urgente dentro del club platense y obligó a acelerar negociaciones. En ese escenario, Medina apareció como la opción definitiva luego de varios días de análisis y conversaciones internas.

El entrenador vuelve a la actividad después de su último paso por Talleres de Córdoba, etapa que finalizó en abril del año pasado tras un ciclo que incluyó la obtención de la Supercopa Internacional ante River, el segundo título oficial en la historia del club cordobés.

Durante la búsqueda, la dirigencia evaluó distintos perfiles. El nombre de Martín Demichelis encabezó inicialmente la lista, mientras que también surgió la alternativa de Martín Palermo.

Sin embargo, ninguno logró consenso total dentro del área deportiva y el club optó por un entrenador con experiencia reciente en el fútbol argentino y capacidad para adaptarse rápido al plantel.

Por qué lo eligió Estudiantes

Dos factores resultaron determinantes para inclinar la balanza. Por un lado, el director deportivo Marcos Angeleri impulsó con firmeza la candidatura del “Cacique” tras su conocimiento directo del trabajo del uruguayo.

Además, existieron referencias positivas desde el entorno futbolístico, entre ellas el respaldo del arquero Fernando Muslera, quien coincidió con Medina en Nacional y destacó su conducción de grupo.

Medina asume en un contexto particular para Estudiantes de La Plata, que atraviesa una transición tras el exitoso ciclo anterior y busca continuidad competitiva en el plano local e internacional.

La dirigencia pretende sostener la identidad del equipo sin modificar estructuras profundas y apuesta a un entrenador de carácter intenso, orden táctico y experiencia en procesos exigentes. El nuevo DT firmará contrato este domingo y tomará contacto inmediato con el plantel profesional.

Newell's, otro equipo que busca técnico

Un breve y pobre ciclo llegó a su fin abruptamente este fin de semana. Tras la durísima derrota de Newell's Old Boys en su visita a Banfield en el estadio Florencio Sola, la dirigencia del club rosarino decidió dar por terminado el contrato de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

el clima enrarecido en el Sur anticipaba una decisión drástica: los entrenadores habían suspendido la conferencia de prensa y los jugadores se retiraron del estadio sin hacer declaraciones. Minutos después, la institución oficializó la salida mediante un escueto comunicado en sus redes sociales.

Orsi y Gómez habían arribado a Rosario en diciembre, respaldados por su éxito reciente tras coronarse campeones con Platense a mediados de 2025. Sin embargo, nunca lograron encontrarle la vuelta al equipo:

Arranque para el olvido: En el inicio del 2026 cosecharon apenas dos empates y cuatro derrotas.

Sin triunfos: Se marchan del banco rojinegro sin haber podido festejar ni una sola victoria.

Falta de respuestas: El equipo mostró nulas reacciones anímicas y futbolísticas, pese a la llegada de más de una decena de refuerzos en el último mercado de pases.

La decisión de no estirar la agonía de la dupla técnica tiene un motivo central en el calendario de la Liga Profesional. En apenas dos fechas, el próximo 1° de marzo, Newell's deberá recibir en el Coloso Marcelo Bielsa a Rosario Central.__IP__

La dirigencia apostó por un cambio de timón rápido para intentar cambiar el aire del plantel de cara al partido más importante del semestre, con la obligación paralela de empezar a sumar de a tres para salir del fondo de la tabla de posiciones y alejar los fantasmas de la zona de descenso.