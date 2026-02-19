Bombazo: Eduardo Domínguez deja Estudiantes para irse a otro club

El entrenador, que fue campeón en reiteradas oportunidades con el Pincha, decidió pegar el portazo.

El jueves, pasado el mediodía, Eduardo Domínguez sacudió al fútbol argentino. Uno de los mejores técnicos del país en la última década dejó Estudiantes de La Plata para tomar otro destino. Luego de haber sido mencionado como posible entrenador de Boca en reiteradas oportunidades, el "Barba" tomó la decisión de continuar su carrera fuera del país.

Domínguez será el nuevo técnico de Atlético Mineiro de Brasil, que despidió la semana pasada a otro argentino: Jorge Sampaoli.

Con 47 años, Domínguez lleva once como entrenador y le fue bien en casi todos lados. Su primera experiencia fue apenas después de retirarse en Huracán , con el que llegó a la final de la Copa Sudamericana en 2015.

Luego, en Colón de Santa Fe tuvo dos ciclos y en el segundo construyó al primer campeón de la historia del Sabalero. Obtuvo la Copa de la Liga 2021 venciendo por goleada a Racing.

Uno de los pocos clubes en los que le fue mal es Nacional de Uruguay, donde fue despedido rápidamente por malos resultados en 2019.

Su paso por Independiente alternó buenas y malas, en medio de una de las tantas crisis económicas del club en los últimos años. Se fue tras perder el clásico contra Racing.

Finalmente, llegó a Estudiantes en 2023 y desde entonces se erigió como el técnico con más éxitos del fútbol nacional.

eduardo domínguez se va 2

La Copa Argentina de ese año le permitió ingresar a la Copa Libertadores del año siguiente. En el primer semestre del 2024 dejó afuera a Boca y salió campeón del Apertura y a fin de año del Trofeo de Campeones.

Para 2025, los roces con Juan Sebastián Verón, presidente del club, y algunos malos resultados, pusieron en duda su continuidad. La llegada al club de los capitales privados de Foster Gillett fue uno de los puntos más críticos.

Sin embargo, pudo acomodar el barco y quedó afuera por penales en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo, que a la postre sería campeón.

La levantada se mantuvo en el torneo local, donde clasificó por la ventana a los cruces pero se transformó en un rival durísimo que nadie quiso enfrentar. Dejó afuera a Central, Central Córdoba y al mismísimo Gimnasia en El Bosque.

Perdía la final con Racing hasta el minuto 90, pero en tiempo adicionado apareció Guido Carrillo y luego su equipo se impuso por penales. Ese Clausura y el posterior Trofeo de Campeones contra Platense completaron los cinco títulos de Domínguez al frente del Pincha.

Eduardo Dominguez 2.jpg

En los últimos cuatro años, sonó varias veces para ser técnico de Boca. Domínguez está en pareja con Brenda Bianchi, hija del Virrey, el técnico más ganador de la historia del fútbol argentino.

Sin embargo, Riquelme nunca aceleró para contratarlo y eligió otras opciones.

Según trascendió, Atlético Mineiro ejecutó la cláusula de salida y le ofreció un contrato hasta diciembre de 2027.

El monto a pagar por cortar el contrato con el club argentino es de un millón de dólares.