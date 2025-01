Las fuertes declaraciones de Eduardo Domínguez sobre Foster Gillett y Verón

El técnico de Estudiantes de La Plata habló después de la igualdad ante Huracán y dejó en claro que él no pidió algunos refuerzos que le trajeron.

El Pincha fue campeón de dos torneos el año pasado y a traviesa un buen momento institucional. Tiene a uno de los mejores volantes centrales del país como Santiago Ascacibar, que ocupa el mismo puesto que el mencionado Villagra, quien ni siquiera era titular en River. En ese sentido, surge la lógica pregunta para el entrenador sobre los jugadores que están llegando a la institución, ya que es él quien los dirige y se supone que debe intervenir en el armado del plantel.

La respuesta de Domínguez hace ruido

"En la necesidad de la conformación del equipo, es un central más", comenzó diciendo Domínguez en la conferencia de prensa. "Pero viste, te vas a dormir la siesta, te levantás y llegó un jugador. Te vas a dormir hoy, desayunas y llegan tres más. Y después no, que se van a otro lado", sentenció.

Esta frase es contundente porque deja muy en claro que Domínguez no tiene nada que ver con este tipo de incorporaciones. De hecho hay otros jugadores que ya tuvieron minutos y llegaron en calidad de libre como Lucas Alario, entre otros.

"Nosotros tenemos la tranquilidad de saber a qué estamos apuntando, cómo apuntamos, qué es lo que estamos buscando. Y después con estas nuevas situaciones que están pasando extrafutbolísticas no me voy a meter. Porque me tengo que concentrar en lo que sí puedo influir, que es en el armado o cómo plantear un partido, entrenar a los jugadores para generar el mejor contexto de equipo que podamos tener para nuestro próximo partido", agregó el entrenador.

Además de percibirse cierta ironía y hasta bronca del DT, también es pertinente decir que las consecuencias de la presencia de Foster Gillett en el club con un gasto tan importante en jugadores, atañen a lo futbolístico. Contrariamente a lo expresado por Domínguez, no es lo mismo tener jugadores de 10 o 15 millones de dólares en el plantel que no tenerlos. Sobre todo cuando es evidente que el técnico no los pidió, como quedó claro en el caso de Villagra.

Mientras tanto, este jueves se supo que el Pincha podría llevarse también a Leandro González Pírez, marcador central suplente de River.