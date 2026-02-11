Del "está avanzado" de Domínguez a una traba compleja: qué cambió en 24 horas para que el pase de Cetré a Boca esté en pausa

Finalmente el jugador no llegaría a Boca luego de haber llegado a un acuerdo con las partes para hacer efectiva la transacción. Qué dicen desde el club y el entorno del jugador.

"Me parece que está avanzado. Este trabajo genera mucha pasión, pero al fin y al cabo es por plata y nosotros tenemos que entender la realidad". Esa frase esbozó Eduardo Domínguez en conferencia de prensa luego de la victoria de Estudiantes de La Plata en su casa ante Deportivo Riestra, bajo la mirada de Edwuin Cetré que, atento a lo que sucedía en el terreno de juego, miraba desde la tribuna. Una seña de que su salida era un hecho.

La llegada del jugador colombiano a Boca era cuestión de confirmarse con la revisión médica luego de que tenía todo acordado con los clubes (Estudiantes y el DIM, dueño del 50% del pase). Sin embargo esa frase dicha por el entrenador del Pincha quedó en el olvido y sin efecto a menos de 24 horas de haberla dicho públicamente debido a que la transacción que estaba por confirmarse se cayó.

El extremo 28 años volvió a presentarse con sus compañeros del pincha de quiénes se había despedido. Es que la decisión de Boca es no contratar al jugador: "El club no va a invertir 5.000.000 de dólares con esta situación del jugador", trascendió desde el interior. Toda la situación que terminó conflictuando la situación fue la revisión médica, debido a que en un análisis privado le detectaron una cicatriz de una lesión mal curada tras una reconstrucción de meniscos en la rodilla derecha.

Lo cierto es que podría quedadr una luz de esperanza si se realiza un estudio complementario para desterrar por completo las hipótesis y no quedarse con una sola imagen. Sin embargo, en este contexto, buscarían que las pretensiones bajen en torno a los pedidos en la negociación.

Cabe recordar que el jugador estuvo a un paso de emigrar a Athletico Paranaense de Brasil a cambio de aproximadamente 6.000.000 de dólares, pero la negociación tuvo un desenlace similar a lo que pasó con el xeneize. En medio de esta situación compleja que lo priva a Boca de conseguir refuerzo para esa posición (tampoco llegó Marino Hinestroza), desde el entorno del jugador confirman que el pase está caído.

Quién es el ex delantero de Boca que anunció su retiro en una entrevista en vivo

Mientras brindaba una entrevista en vivo con Matías Martin en Urbana Play, Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro del fútbol a los 38 años. El delantero, cuya última experiencia fue en Colón de Santa Fe, que luchó por no descender en la Primera Nacional con un plantel con varios jugadores de renombre, y recordado por su paso por Boca le puso punto final a su carrera.

“Dejé el fútbol”, soltó durante la nota. “Pero nadie se enteró”, lo interpeló el conductor. “Estoy dando la primicia con ustedes. Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro. Mi señora el otro día me hizo un video y casi me pongo a llorar”, reveló el Puma. “Tomé la decisión de dejar el fútbol, lo venía preparando todo este año con la psicóloga. En un momento lo quise hacer cuando volví de Chile, salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer, y después con el correr del año decidí que no voy a jugar más”, explicó acerca de como meditó una de las decisiones más importantes en la vida de todo futbolista.

En ese instante, el zócalo de la pantalla apareció con la leyenda “es futbolista”, lo que impactó en Gigliotti. “Es la verdad, cuando me pregunta algún amigo le digo que no sé si estoy contento con la decisión, pero sí sé que no estoy triste. Estoy tranquilo. Y la decisión la tomé, por ahí para mi ego, cuando todavía tenía oportunidades. Me seguían llamando. Físicamente me sentía bien, no tenía rotas las rodillas, los tobillos", confesó.

En la última temporada, anotó siete goles en 31 partidos con el Sabalero. El Animal -otro de sus apodos- edificó una carrera bien de abajo. Quemó las redes en Lamadrid, en el Ascenso, antes de dar el salto a Argentinos Juniors. Fue en All Boys donde terminó de explotar -21 conquistas-. De ahí pasó por Atlético Tucumán, el Novara de Italia y San Lorenzo -donde fue pieza vital para mantener la categoría-.

Su trayectoria y su paso por Boca

En su primera etapa en Colón, Emmanuel Gigliotti firmó 23 tantos y fue su trampolín a Boca Juniors, donde tuvo un inicio interesante. También infló la red 23 veces, pero quedó marcado por el penal que le atajó Marcelo Barovero en el cruce ante River Plate por la Copa Sudamericana 2014, en la que terminó consagrándose el Millonario.

Luego emigró a China y volvió al país para defender la casaca de Independiente, donde sumó 27 gritos y ganó la Copa Sudamericana y la Suruga Bank.

Toluca y León de México, Nacional de Uruguay y Unión La Calera también disfrutaron de su potencia. Hoy, su objetivo es mantenerse ligado a la pelota, pero desde otro lugar. “Soy técnico. Quiero dirigir, me estoy preparando, porque considero que es como una carnicería y hay que estar bien preparado para eso”, contó.

No tengo armado el cuerpo técnico porque todavía estoy desarrollando mi idea. De hecho, no descarto la posibilidad de, para ganar experiencia, trabajar con alguna persona", añadió sobre sus planes a futuro dentro del deporte que tanto le ha dado desde su debut en la primera de General Lamadrid.