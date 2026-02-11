No se da por vencido: la nueva oferta de Boca a Estudiantes por Cetré

Cuándo parecía que estaba todo acordado entre las partes, la novela de Edwuin Cetré aún no llega a su fin . Luego de una traba inesperada, Boca le presentó a Estudiantes de La Plata una nueva oferta: un préstamo con opción de compra. Según informó ESPN, ahora el Pincha tendrá que responder si acepta o no este nuevo ofrecimiento.

El pase de Edwuin Cetré a Boca Juniors quedó al borde de la cancelación debido a una anomalía detectada en una de sus rodillas durante los estudios médicos preliminares, un aspecto que podría provocar el final definitivo de la negociación. Esta situación no solo alteró los planes de refuerzo del club, sino que también incremente la presión sobre Estudiantes, entidad que necesita recursos económicos y corre el riesgo de perder al futbolista colombiano sin compensación en los próximos meses, ya que su contrato vence a fin de año y estará habilitado para negociar con otro equipo a partir del 1° de julio.

Es evidente que Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, quien ya blanqueó públicamente que Cetré es un jugador que “le encanta”, no están del todo convencidos con su compra debido a esta lesión de rodilla que podría generar disgustos y contratiempos en el futuro. Pero no renunciaron a su fichaje, ya que reformularon la propuesta al Pincha con un préstamo que posiblemente tenga una opción de compra si el extremo de 28 años cumple con un mínimo de partidos disputados en este 2026. Antes de llevar a cabo la rúbrica, Juan Sebastián Verón intentaría extender el vínculo del ex DIM de Colombia para impedir que juegue en Boca un año y quede libre el 1° de enero de 2027.

image

Esta mañana, Cetré regresó a entrenar en el Country de City Bell con el plantel de Estudiantes, luego de verse al margen de las nóminas en los recientes partidos debido a su inminente salida. El entrenador Eduardo Domínguez volverá a tenerlo en cuenta para el clásico ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará el domingo a las 17 en el Bosque, siempre y cuando no prospere su pase a Boca. Desde la Ribera habían asegurado en un principio que “la plata ya está arreglada”, mientras que ahora se respetarían los montos de la transferencia frustrada (unos 5 millones de dólares por la totalidad de su ficha), pero en opción de compra y no como traspaso definitivo inmediato.

Las idas y vueltas de Cetré en este mercado de pases

Antes de este episodio con Boca Juniors, Edwuin Cetré había estado cerca de firmar con el Athletico Paranaense de Brasil. Estudiantes anunció oficialmente en redes sociales que la transferencia se canceló por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, pero el medio brasileño O Globo informó que el motivo real habría sido el resultado negativo de los exámenes médicos practicados al jugador. Desde el club argentino desmintieron rotundamente esa versión y atribuyeron la caída del pase a desacuerdos contractuales.

La preocupación sobre el estado físico de Cetré tiene antecedentes: una cirugía de meniscos practicada en 2018, cuando jugaba en Santos Laguna, dejó una cicatriz visible que aparece actualmente en las imágenes clínicas. Desde aquella intervención, el futbolista continuó su carrera en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y se consolidó como figura en Estudiantes, participando en 86 partidos y convirtiendo 12 goles. Su aporte resultó determinante para la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones bajo la conducción de Eduardo Domínguez.

image

Los caminos ahora son claros para uno y otro club. Estudiantes puede renovar el contrato de Cetré y aceptar el préstamo con opción de compra de Boca, con la proyección de venderlo definitivamente en el futuro o el “riesgo” de que regrese a La Plata en 2027; o bien rechazar la cesión y quedarse con el colombiano como patrimonio, algo que lo fortalecerá en lo deportivo pero comprometerá en lo económico ya que necesita hacer caja.

Por su parte, el Xeneize podría contar con una nueva cara y evaluar si amerita su fichaje definitivo según el rendimiento en esta temporada para así evitar tener en el plantel otro elemento en la enfermería; caso contrario, iría en busca de otro refuerzo en este mercado.