El récord que ostentaba Carlos Tévez y que se rompió luego de 21 años

La venta de Carlos Tevez , a principios de 2005, de Boca a Corinthians , tuvo un fuerte impacto en el Xeneize y en el fútbol argentino. En aquel entonces, el Timao tuvo que desembolsar 15 millones de dólares, una cifra que, 21 años después, todavía resulta muy fuerte . Ahora, el Palmeiras anunció la compra de Jhon Arias, de Wolverhampton inglés en 25 millones de euros.

De esta manera, la transferencia del colombiano superó a la del Apache como la cifra más alta pagada por un futbolista extranjero en la historia del fútbol brasileño. El análisis lo presentó el sitio web Globoesporte tras realizar una valoración de los costos a valores constantes regidos por el IPCA, que es el indicador del Banco Central del país para medir la inflación y la tasa de interés.

En reales, por Arias se pagaron 154 millones, mientras que el monto por Tevez a capital actual equivale a 137 millones. En este ranking en particular, aparece en tercer lugar, otro argentino: Thiago Almada de Atlante United al Botafogo en 131 millones.

image

El fichaje de Arias lo convierte en la cuarta adquisición más cara de la historia del fútbol brasileño. La primera: Lucas Paquetá, reciente compra de Flamengo en 42 millones de euros. Detrás, Gerson, al Flamengo en 2021, en 20 millones de euros; y Vitor Roque, al Palmeiras, un año atrás, en 25 millones de euros. El análisis de la prensa brasileña es también en valores constantes, por eso la diferencia en el valor de la moneda europea en el que se anunciaron las transferencias en su momento, lo que genera que en realidad los cariocas invirtieron más que los paulistas pese al monto oficial al momento del pase.

El centrocampista ofensivo era un objetivo del Palmeiras desde hacía tiempo, por pedido del técnico Abel Ferreira. Mientras que Tevez tuvo un impacto tremendo en su momento: fue campeón del Brasileirao 2005. Entonces, la prensa y la CBF lo eligieron en forma unánime como el mejor futbolista del país. Se fue en 2006, al West Ham y allí comenzó su exitosa trayectoria en el fútbol de la Premier League.

Ni se miraron: las fuertes declaraciones de Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tévez tras no saludarse

Vélez logró dar vuelta un partido que había arrancado complicado en su estadio frente a Talleres de Córdoba, quien había arrancado ganando el encuentro pero el fortín sacó pecho en la segunda etapa y se quedó con la victoria 2-1. Más allá de los clubes, el partido quedó enmarcado por el duelo Guillermo Barros Schelotto - Carlos Tévez.

image

Rápidamente el encuentro dejó la primera perla: ninguno de ellos se acercó al mediocampo para tenderse la mano y realizar un saludo protocolar como suele suceder en el fútbol. Ni atinaron a intentarlo, cada uno por su cuenta, con sus jugadores y sin mediar contacto alguno.

La conferencia de prensa fue un lugar clave para que cada uno de los protagonistas se expresen sobre el encuentro que no sucedió. "(No fue) Por nada en especial, no hay ningún motivo por el cual saludarnos o no. A veces se saluda, a veces no. No tengo nada que decir, si tuviera algo que decir de Tevez se lo diría yo a él", expresó el entrenador del fortín al ser consultado por una periodista de radio Splendid 990 sobre el cruce.

En su turno y por separado, el Apache, entrenador de la T, respondió con una risa nerviosa: "Prefiero no hablar".