El tenso momento entre Tevez y Guillermo Barros Schelotto

Los dos entrenadores, con pasado como compañeros en el Xeneize, se enfrentan en el duelo entre Vélez y Talleres.

El tenso momento de Tévez y Guillermo en el duelo de Vélez y Talleres.

Vélez y Talleres de Córdoba se enfrentan en el estadio José Amalfitani por la segunda fecha del Torneo Apertura y aunque es un partido prometedor, al inicio, todas las cámaras estuvieron puestas en los dos entrenadores: Carlos Tevez y Guillermo Barros Schelotto.

Los dos entrenadores, con pasado de compañeros y relación DT-jugador en Boca, fueron protagonistas de un tenso momento al comienzo del partido: no hubo saludo entre ambos antes del pitazo inicial . Ninguno de los dos tomó la iniciativa de acercarse al banco rival para el mínimo gesto entre ambos equipos.

Ambos son conocidos en el ambiente como dos personas con un carácter fuerte, tanto como jugadores como ahora de entrenadores. Su relación pasó de la cordialidad y afecto hasta este episodio, en el que ni siquiera hubo un apretón de manos para las cámaras.

En el partido pasado en el que se enfrentaron Vélez y Talleres, hubo repercusión por el saludo, que había sido bastante frío entre ambos, terminando con una dura declaración del Mellizo en conferencia: "No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego".

"FUI A SALUDAR AL TÉCNICO RIVAL, LA VERDAD QUE NO TENGO NINGUN TIPO DE RELACIÓN CON CARLOS FUERA DEL CAMPO DE JUEGO"

Guillermo Barros Schelotto habló sobre su nula relación con TEVEZ



Guillermo Barros Schelotto habló sobre su nula relación con TEVEZ



pic.twitter.com/PJZ3Sf85Ya

Tevez dio sus primeros pasos en Boca cuando Guillermo ya podía ser considerado ídolo de la institución. Ambos compartieron equipo en la conquista de la Libertadores 2003, la Intercontinental 2003 y la Sudamericana 2004. Luego, el Apache sería transferido al Corinthians y no volvería a compartir plantel con el Mellizo.

El quiebre de su relación: Guillermo DT y Tevez jugador

Tevez sorprendió al mundo con su vuelta a Boca en 2015, tras ser finalista de la Champions League y con un nivel y edad para quedarse compitiendo en un grande europeo. El delantero argentino cumplió su sueño de volver en plenitud al club de sus amores.

la vuelta de Carlitos Tévez a Boca pic.twitter.com/X3apziUHKO

En 2016, el Vasco Arruabarrena fue echado del Xeneize, y su sucesor sería nada más y nada menos que Guillermo Barros Schelotto, uno de los grandes ídolos del club. Pero su relación con el Apache sería tensa en ese período, comenzando por la decisión del DT de apartar del plantel a Daniel Osvaldo, amigo de Tévez, por fumar en el vestuario.

Pero la escalada de tensión se dio cuando Carlitos abandonó Boca para jugar en el Shanghái Shenhua de China: Guillermo creía que se quedaba, en el que era un gran momento del equipo, con una seguidilla de triunfos en los clásicos, que cerró con un 4-2 contra River en el Monumental, con un Tevez figura y marcando un doblete.

Cuando el delantero volvió un año después, el DT no lo había pedido y empezó a apartarlo, considerando otros jugadores como Mauro Zarate por encima de él. El colmo para Tevez llegó en la final de Madrid -el último partido de Guillermo en el cargo- cuando solo jugó 10 minutos en el suplementario, cuando Boca ya perdía 2-1.

"Tengo una relación de afecto con #Tevez, hemos sido compañeros, entiende que acá YO soy EL JEFE y él el jugador, estos 2 años ha madurado mucho, está mas tranquilo, menos pasional, mas inteligente y se está acomodando al roce del fútbol argentino"

El ex Manchester City admitió años después que sintió que se equivocó con Barros Schelotto, declarando: "Yo me fui a China y sabía que iba a volver, lo tendría que haber hablado directamente con él". A pesar de esto, su relación parece haber quedado rota desde ese entonces.