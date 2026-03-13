Las chicas de Biguá se ilusionan y van por todo en la Liga Nacional femenina

Jourdheuil, García y Campos estuvieron en el streaming de LMPlay y contaron las expectativas del equipo neuquino para lo que viene.

Biguá es uno de los dos representantes neuquinos en la elite del básquet nacional. Junto a Independiente, las verdes integran la Liga Nacional femenina , donde la institución capitalina cumple su primera temporada. Agustina Jourdheuil, Javiera Campos y Agustina García son tres de sus jugadoras más destacadas y esta semana estuvieron en el streaming de LMNeuquén en vivo, analizaron el momento del equipo y hablaron un poco de su historia.

Biguá está séptimo en la tabla con récord 3-9, pero todavía le quedan partidos para completar la fase regular de la Liga en la Conferencia Sur.

Agustina Jourdheuil es oriunda de Lanús, Buenos Aires, al igual que Agustina García , con quien curiosamente también comparten día de cumpleaños. Mientras que Javiera Campos nació en el país vecino, Chile , específicamente en la región Metropolitana. "Llegué hace dos meses a Argentina", dijo la jugadora, que convirtió a Neuquén en su nuevo hogar.

"Yo vine a jugar el torneo regional hace un año", contó Jourdheuil, sobre su llegada a la provincia. "Tuvimos la suerte de salir campeonas y hoy estar jugando la liga nacional con Biguá", agregó.

Embed - El boom del básquet femenino: mano a mano con las jugadoras de El Biguá | LMN Stream

"Hay muchos equipos en la Liga Nacional, es para destacar, ha mejorado año a año. Nosotras cuando tenemos que viajar vamos a Buenos Aires, Entre Ríos, ya que estamos divididas en Zona Norte y Zona Sur. Luego en la próxima fase sí nos cruzamos todos", contó García.

Jourdheuil, además, aparece en uno de los rankings más destacados de la Liga. Está segunda en el apartado de rebotes por partido, promediando 11.9. "Es la máquina", bromeó su tocaya.

Las jugadoras de Biguá además tienen participación internacional. Tanto García como Jourdheuil jugaron para la Selección Argentina femenina de básquet, mientras que Campos forma parte actualmente de la Selección de Chile.

El crecimiento del básquet femenino y del club Biguá

"En Argentina ha crecido mucho el básquet femenino. La verdad que en años anteriores me preguntaban si existía, como algo raro, y yo me dedicaba hace tiempo. Ahora tenemos la liga profesional, pero queda mucho por mejorar. Si comparas la liga masculina con la femenina, los sueldos son bastante más bajos y entrenamos igual, nos dedicamos a esto también", contó García.

"El básquet en Neuquén está creciendo. El streaming y las notas ayudaron a que la competencia vaya mejorando", explicaron las jugadoras de Biguá, uno de los dos equipos de la provincia que integra la Liga Nacional, máxima categoría del básquet femenino que cuenta con una gran representación federal. "Ojalá que la temporada que viene seamos 3 o 4 equipos de la provincia", agregaron.

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"Nosotras entrenamos todos los días. Hacemos un entrenamiento integrado físico, comemos una fruta y luego vamos a la cancha a trabajar con la pelota", contaron sobre su día a día en el club.

"Biguá está disputando su primera Liga Nacional. Hemos mejorado muchísimo y se nota en los resultados. No solo mejoró el nivel del equipo, sino también los hábitos, la conducta, la alimentación, el descanso", contó la líder en rebotes del equipo, sobre las claves que ayudaron al conjunto a superarse.

Finalmente, en cuanto a los viajes que deben realizar para medirse con los equipos de Buenos Aires, Jourdheuil contó: "Cada vez que vamos allá tenemos que disputar dos partidos consecutivos. Por ejemplo, jugamos con Florida y Berazategui sábado y domingo a fin de mes. El viaje es una desventaja y jugar dos partidos seguidos también, que es algo que a los de Buenos Aires no les pasa.