¡Tres veces "Zanahoria"! El increíble récord de un arquero que tapó tres penales en cinco minutos

En una secuencia de película por la Copa Sudamericana, Sebastián Pérez le ganó el duelo mental a Carlos Vinicius de Gremio. El VAR intervino dos veces.

Sebastián “Zanahoria” Pérez protagonizó una de las escenas más insólitas de la Copa Sudamericana en el partido entre Palestino y Gremio . El arquero chileno se convirtió en héroe al tapar tres penales en apenas cinco minutos, todos ante Carlos Vinicius .

La secuencia comenzó a los 12 minutos, cuando el árbitro sancionó penal para Gremio . Pérez contuvo el primer remate, pero el VAR advirtió un adelantamiento y ordenó repetir la ejecución.

En el segundo intento, Carlos Vinicius cambió el palo del disparo, aunque Zanahoria volvió a responder y, con ayuda del poste, evitó el gol en el Municipal de La Cisterna.

Cuando parecía que la jugada terminaba en córner, otra revisión determinó un nuevo adelantamiento del arquero de Palestino. En el tercer penal, Vinicius volvió a fallar con un remate al cuerpo de Pérez, que terminó de firmar una acción increíble para la Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DespliegueFutCL/status/2049654729349681191&partner=&hide_thread=false Un hincha de Gremio grabó los TRES PENALES que ATAJÓ Sebastián Pérez desde la tribuna. pic.twitter.com/hF6axgaTtV — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) April 30, 2026

Un antecedente similar ocurrió en Italia

El hecho ocurrió en el partido de Europa League, donde Roma cayó ante Lille de Francia por 1 a 0 por el tanto de Haraldsson, cuando apenas iban 6 minutos de partido.

La nota de la noche en la capital italiana la dio el equipo anfitrión, que falló tres penales seguidos en la misma ejecución, luego de que el árbitro obligara a repetir la ejecución dos veces.

Luego de una clara mano en el área, el delantero ucraniano Artem Dovbyk dispuso de dos oportunidades. En ambos casos, el arqueroBerke Özer se tiró a su izquierda y sacó los débiles remates del "9" local, que pateó con una displicencia llamativa teniendo en cuenta el contexto.

El adelantamiento de Özer fue muy claro, sobre todo en el segundo penal. Por eso, el belga Erik Lambrechts, a instancias del VAR, obligó a repetir una y otra vez la instancia desde los doce pasos.

Para la tercera ejecución, el argentino Matías Soulé decidió asumir la responsabilidad, le sacó la pelota a Dovbyk y se hizo cargo del disparo, también con pierna zurda.

Sin embargo, Özer volvió a hacerse gigante para tirarse a su derecha, adivinando la intención y dejar con cara larga al pibe Soulé, que tampoco remató con convicción y lo pagó caro.

La jornada de Copa Sudamericana tuvo un errado insólito

La Copa Sudamericana dejó una de esas jugadas difíciles de explicar incluso con repeticiones. En el duelo entre Deportivo Riestra y Montevideo City Torque por la tercera fecha del Grupo F, Kevin Silva protagonizó una acción que rápidamente fue catalogada como el “errado del año”.

A los 29 minutos del primer tiempo, con el partido 1-1 en el Bajo Flores, el defensor tuvo una oportunidad inmejorable. Tras una serie de rebotes en el área que dejaron fuera de acción al arquero Ignacio Arce, le quedó la pelota con todo el arco a disposición y sin oposición. Sin embargo, su remate salió defectuoso y se fue por encima del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2049618869988262357&partner=&hide_thread=false ¡NO HABÍA ARQUERO Y LE PEGÓ POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO!



Kevin Silva tuvo la chance de poner a City Torque otra vez en ventaja contra Riestra.



El partido sigue 1-1.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/CVwq8zYDVI — DSPORTS (@DSports) April 29, 2026

El impacto fue inmediato. Minutos después, Deportivo Riestra aprovechó el envión anímico y encontró el segundo gol a través de Juan Randazzo, que puso el 2-1 para el conjunto local. La jugada de Kevin Silva no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios remarcaron la claridad de la ocasión desperdiciada.