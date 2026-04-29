¿Franco Colapinto no corre en Miami?: el GP podría cancelarse

La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana, aunque el pronóstico amenaza con una tormenta eléctrica.

La Fórmula 1 tuvo una pausa de un mes, producto de la suspensión de los Grandes Premios que iban a tener lugar en Medio Oriente -Bahrein y Arabia Saudita-, luego de la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel y los países árabes. Esas carreras no fueron reemplazadas y la actividad se reanudará tal como marcaba el calendario original: en el Gran Premio de Miami , donde Franco Colapinto competirá por primera vez.

Sin embargo, la pausa en la máxima categoría del automovilismo podría continuar por una amenaza del pronóstico climático. Las probabilidades de lluvias y tormentas para el domingo, día de la carrera, son de un 85%.

Aunque la Fórmula 1 está preparada para correr bajo la lluvia, el protocolo en Estados Unidos para las tormentas eléctricas marca que si cae un rayo a 13 kilómetros a la redonda del lugar del evento, se suspende toda actividad al aire libre para preservar tanto la salud del público como de los propios deportistas.

pronostico miami

En ese sentido, de presentarse las lluvias, cada media hora se evaluará la situación, y si no cesa en un par de horas -el pronóstico marca caída de agua continua-, se podría cancelar la carrera. La ventaja es que al tratarse de un clima tropical, el pronóstico en Miami suele ser imprevisible y cambiar hora a hora. Al quedar varios días hasta el domingo, cualquier cosa puede pasar.

A la espera de la carrera, Franco Colapinto ya cumplió uno de sus mayores deseos fuera del automovilismo: se encontró con Lionel Messi en Miami. La reunión, que también incluyó a Rodrigo De Paul, tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Inter y rápidamente revolucionó a los fanáticos argentinos en redes sociales.

Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul se viralizaron en cuestión de horas, por la cuenta oficial de YPF, que es sponsor de los tres deportistas, y fueron recibidas como una postal histórica para el deporte nacional: en un mismo escenario se juntaron referentes de la Fórmula 1 y del fútbol mundial, despertando orgullo y emoción entre los seguidores.

colapinto messi portada Franco Colapinto cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi.

Cómo será la actividad en el Gran Premio de Miami

La actividad en dicho Gran Premio iniciará el viernes con la única práctica libre, que será desde las 13:00 hasta las 14:30 (hora de Argentina). Solo unas horas después, a las 17:30, comenzará la clasificación para la carrera sprint. Allí Colapinto tendrá una buena oportunidad para demostrar su pudo aprovechar estas semanas de parate para mejorar en las clasificaciones, debido a que su gran debilidad es su ritmo a una vuelta.

Por otra parte, la carrera sprint, que entrega puntos para los ocho primeros, será el sábado a partir de las 13, mientras que la clasificación para la carrera principal está programada para las 17. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 iniciará el domingo, también a las 17.

El GP de Miami corresponde a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 que tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien viene de ganar en China y Japón y se ilusiona con ser el campeón del mundo más joven de la historia.

Colapinto, por su parte, solo sumó un punto en lo que va de la temporada gracias al décimo puesto obtenido en el Gran Premio de China, donde protagonizó una de sus mejores actuaciones en la categoría.