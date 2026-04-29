La calculadora del Torneo Apertura: qué necesita cada equipo para clasificar a octavos.

Con la 16° fecha del Torneo Apertura concluida, y un día después de conocerse como se jugará la última fecha de la fase regular (la 9na fecha suspendida por el paro de la AFA), las dos zonas quedaron al rojo vivo. De los 16 equipos que jugarán los playoffs, 11 ya tienen su lugar asegurado, mientras que por los otros cinco puestos para la próxima ronda hay diez equipos en competencia.

En en el caso de la Zona A, San Lorenzo se jugará la clasificación frente a Independiente en el Nuevo Gasómetro. Con 22 puntos que lo ubican en la sexta posición, el Ciclón necesita una victoria o un empate para meterse en los playoffs. El Rojo también se encuentra en zona de playoffs -está séptimo con 21 puntos- y deberá ganar para asegurarse los playoffs, ya que en caso de empatar deberá esperar a que Unión no le gane a Talleres y que Defensa y Justicia no golee por cinco tantos o más a Gimnasia de Mendoza.

El Tatengue es el último en la zona de clasificación. Ante este panorama, deberá ganarle a Talleres en Santa Fe. Si empata, necesitará que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia de Mendoza o que Instituto no golee por siete o más goles a Estudiantes de Río Cuarto. En caso de perder, necesitará que ninguno de estos dos equipos gane.

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Por su parte, el Halcón no depende de sí mismo. En primer lugar, tendrá que ganarle a Gimnasia de Mendoza de visitante. Si esto sucede, deberá esperar a que Unión no le gane a Talleres, que San Lorenzo le gane a Independiente o que el Ciclón pierda y a Defensa le de mejor la diferencia de gol -San Lorenzo tiene +1 y Defensa -2-. Instituto deberá ganarle a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba para seguir con chaces. Ante este panorama, necesitará que Defensa no gane y que Unión pierda o que Independiente caiga y le de la diferencia de gol -Instituto tiene -2 y el Rojo +3-.

La situación en la Zona B

Para meterse en playoffs, Huracán deberá ganarle a Racing para no depender de otros resultados. Si empata, puede quedar afuera si Barracas gana o empata y si Tigre derrota a Rosario Central por dos goles o más o si Sarmiento golea por siete goles o más a Belgrano en Córdoba. En caso de perder, puede quedar afuera si Barracas Central gana o empata, si Tigre gana o si Sarmiento suma de a tres frente al Pirata.

El Guapo es el último en puestos de playoffs, por lo que depende de sí mismo. Si le gana a Banfield, se mete en la próxima ronda. En caso de empatar, necesitará que en el Racing-Huracán no haya igualdad y que Tigre no gane o Sarmiento golee por cuatro goles o más. Por último, si pierde necesitará que Racing golee a Huracán por 5 o más goles (dependerá de la diferencia por la que pierda Barracas) y que Tigre y Sarmiento no ganen.

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La Academia está afuera de los ocho clasificados a los playoffs, aunque depende de sí mismo. En caso de ganarle a Huracán, se meterá en la próxima ronda. Por otra parte, si empata necesitará que Barracas pierda frente a Banfield y que Tigre y Sarmiento no ganen. Por último, si pierde se quedará afuera.

El Matador deberá ganarle a Central y dependerá de otros resultados para soñar con los playoffs. Si hay empate entre Racing y Huracán, se mete en playoffs, siempre y cuando le de la diferencia de gol -hoy tiene +3 y Huracán +4-. Por otra parte, si Barracas pierde o empata, también se meterá en la próxima ronda. El panorama para Sarmiento es complicado. En primer lugar, tendrá que ganarle a Belgrano en Córdoba. Con este resultado, deberá esperar a que Tigre no derrote a Central, que Racing no le gane a Huracán y que Barracas pierda frente a Banfield.