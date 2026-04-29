Racing volvió a empatar por Copa Sudamericana: la estadística que preocupa

La Academia igualó 1 a 1 con Caracas de Venezuela en condición de visitante y arrastra una importante racha sin poder ganar.

Racing igualó 1-1 como visitante frente a Caracas de Venezuela, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana , y sigue sin poder salir de su mal momento.

Con este resultado, la Academia profundizó su mal momento. Los dirigidos por Gustavo Costas ganaron tan solo 1 de los últimos 7 partidos y la sensación es que el entrenador está en la cuerda floja. Sin embargo, los hinchas apuntan contra la dirigencia comandada por Diego Milito, acusándolo de haber armado mal el plantel.

En esos últimos 7 duelos, Racing cayó ante Independiente , le ganó a Independiente Petrolero en su debut en la competencia internacional, y luego perdió con River , Botafogo y empató con Aldosivi, Barracas Central y ahora Caracas .

El gol de la “Academia” en Venezuela lo hizo el delantero Tomás Pérez en el final del primer tiempo, mientras que en la primera del complemento el defensor Jesús Yendis anotó la igualdad.

Luego de un disputado primer tiempo en el que prácticamente no hubo situaciones claras, Racing se pudo poner en ventaja recién a los 42 minutos, cuando Pérez definió de cabeza dentro del área tras un centro del mediocampista Baltasar Rodríguez, quien volvió este año de su paso por el Inter Miami de Estados Unidos y rápidamente se ganó un lugar en el 11 titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049639263927492932&partner=&hide_thread=false ¡GOL MADE IN TITA! Centro de Baltasar Rodríguez y cabezazo de Tomás Pérez para convertir su primer gol en la primera de Racing y encima a nivel internacional… ¡Qué hizo el arquero!



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Previamente, el lateral izquierdo Gabriel Rojas, que retornó a la titularidad luego de su lesión, desaprovechó un penal que fue atajado por el arquero rival, Frankarlos Benítez.

Sin embargo, la “Academia” sufrió nuevamente por sus propios errores y en la primera jugada del primer tiempo le permitió a Yendis que anote el gol de la igualdad, tras entrar solo al área después de una fatal desatención de la defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2049627870352298302&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO DE CARACAS!



En el comienzo del segundo tiempo, Jesús Yendis anotó el 1-1 ante Racing.



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En los últimos minutos ambos equipos tuvieron oportunidades claras para quedarse con el triunfo, pero les faltó puntería y se tuvieron que conformar con el empate 1-1.

Este resultado complica a Racing, que luego de tres fechas está tercero con cuatro puntos, mientras que Caracas está segunda con cinco unidades. El líder es Botafogo de Brasil, con siete.

La próxima presentación de Racing será el trascendental encuentro de este domingo ante Huracán, que definirá su clasificación o no a los playoffs del Torneo Apertura.

La síntesis del partido entre Racing y Caracas

Copa Sudamericana

Grupo E – fecha 3

Caracas (VEN) 1 – 1 Racing (ARG)

Estadio: Olímpico de la UCV

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Cristhian Ferreyra (Uruguay).

Caracas: Frankarlos Benítez; Jesús Yendis, Luis Mago, Jesús Quintero, Eduardo Fereira; Wilfred Correa, Christian Larotonda; Michael Covea, Irving Gudiño, Charly Vegas; Adrián Fernández. DT: Henry Melendez.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Nazareno Colombo, Gastón Martirena; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris, Bruno Zuculini; Tomás Conechny, Tomás Pérez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 42m. Tomás Pérez (R).

Goles en el segundo tiempo: 1m. Jesús Yendis (C).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Robert Hernández por Charly Vegas (C), 18m. Duván Vergara por Tomás Conechny e Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (R), 25m. Sebastián González por Adrián Fernández (C), Adrián Fernández por Baltasar Rodríguez y Matías Zaracho por Santiago Solari (R), 33m. Rodhier Lezama por Irving Gudiño (C), 35m. Damián Pizarro por Alan Forneris (R) y 40m. Miguel Vegas por Wilfred Correa (C).