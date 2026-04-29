Sin arquero: el insólito gol errado que se volvió viral

La situación tuvo lugar en el encuentro entre Riestra, que hizo de local en el Nuevo Gasómetro, y Montevideo City Torque.

La Copa Sudamericana dejó una de esas jugadas difíciles de explicar incluso con repeticiones. En el duelo entre Deportivo Riestra y Montevideo City Torque por la tercera fecha del Grupo F, Kevin Silva protagonizó una acción que rápidamente fue catalogada como el “errado del año” .

A los 29 minutos del primer tiempo, con el partido 1-1 en el Bajo Flores, el defensor tuvo una oportunidad inmejorable. Tras una serie de rebotes en el área que dejaron fuera de acción al arquero Ignacio Arce , le quedó la pelota con todo el arco a disposición y sin oposición. Sin embargo, su remate salió defectuoso y se fue por encima del travesaño.

¡NO HABÍA ARQUERO Y LE PEGÓ POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO! Kevin Silva tuvo la chance de poner a City Torque otra vez en ventaja contra Riestra. El partido sigue 1-1. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/CVwq8zYDVI

El impacto fue inmediato. Minutos después, Deportivo Riestra aprovechó el envión anímico y encontró el segundo gol a través de Juan Randazzo, que puso el 2-1 para el conjunto local. La jugada de Kevin Silva no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios remarcaron la claridad de la ocasión desperdiciada.

Así fue la victoria de Deportivo Riestra en la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra se impuso por 2-1 a nte Montevideo City Torque de Uruguay al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

La visita había comenzado en ventaja desde los 18 minutos, con gol del carrilero Facundo Silvera, aunque el defensor del local Juan Randazzo convirtió un doblete, a los 25 y 39 minutos de segundo tiempo, y dio vuelta el resultado.

Con el triunfo, el equipo argentino llegó a la segunda posición del grupo F de la Sudamericana, con cuatro unidades, mientras que su rival se mantiene en la primera posición, con seis puntos, aunque perdió el puntaje perfecto y el invicto.

En la próxima fecha, el “Malevo” será local de Gremio de Brasil, el martes 5 de mayo a las 19:00, mientras que el conjunto uruguayo recibirá a Palestino de Chile, el miércoles 6 y en el mismo horario.

La visita abrió el marcador a los 18 minutos de la primera etapa, con un tiro libre cercano al borde del área rematado por el carrilero Facundo Silvera, que puso la pelota contra el ángulo izquierdo del arquero Ignacio Arce, inmóvil.

El gol del empate llegó cuando iban 25 minutos de la primera parte, con un centro bombeado que fue rechazado defectuosamente por la defensa del conjunto visitante, permitiendo que Juan Randazzo controle la pelota con el pecho y defina bajo por el poste izquierdo del guardameta Franco Torgnascioli.

Cuando iban 39 minutos, en un nuevo rebote luego de un centro, el delantero Gabriel Obredor paró la pelota con el pecho y filtró para Randazzo, libre en el área chica, que definió suave y cruzado, convirtiendo el 2-1.

A los 12 minutos de la segunda parte, un tiro libre desde la derecha al segundo palo habilitó el cabezazo de Gabriel Obredor, que salió desviado por encima del travesaño.

La visita tuvo su primera llegada del complemento a los 24 minutos, con un control de cabeza y remate desde el costado izquierdo del área grande, con un tiro seco y potente que dio en el travesaño.

Cinco minutos después, Arce tuvo otra salida en falso en un centro bajo y permitió el cabezazo del extremo Ramiro Lecchini ante el arco libre, aunque pudo reponerse y contener el disparo, que traía poca potencia.