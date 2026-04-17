Era más fácil hacerlo: el insólito gol errado de un ex River en Libertadores que se volvió viral

Cuando parecía que tenía la chance de abrir el marcador para su equipo, un delantero falló un gol insólito. Cómo fue.

Nadie lo podía creer en el campo de juego ni en las tribunas cuando el trámite del encuentro entre Flamengo e Independiente Medellín por la Copa Libertadores se registró una jugada insólita que se presentaba para ser una chance clara de gol para el poderoso club brasileño. Todo daba a entender que sería motivo de festejo para el club, pero inesperadamente nada de eso ocurrió.

El encuentro recién había comenzado, el marcador mostraba que iban tan solo poco más de dos minutos, y el Fla ya tuvo la primera opción de gol para abrir el marcador rápidamente. Paquetá metió una pelota excelente en profundidad para Aquino, que desbordó por la izquierda y metió un centro rastrero perfecto para que llegue por el centro Jorge Carrascal .

El relator preparaba el grito de gol convencido de cuál iba a ser el final de la jugada, pero el desenlace iba a ser sorpresivo. Debajo del arco y en total libertad para empujarla sin mayores esfuerzo, Carrascal terminó desviando el balón haciendo que el elenco brasileño tenga que esperar para convertir. Luego, el equipo terminó ganando de local por 4-1 para ponerse como único líder del grupo A con seis puntos, seguido de cerca por Estudiantes de La Plata con cuatro unidades.

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El ERRADO DE LA FECHA fue de Jorge Carrascal en Flamengo #libertadores pic.twitter.com/KdPpMYiI9s — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 17, 2026

Insólito: quiso rechazar un penal atajado, le terminó pegando al rival en la cara y se hizo un gol en contra

Probablemente, el gol que hizo Olimpia ante Rubio Ñu por la primera división del fútbol de Paraguay quede entre los recordados de la temporada por ser uno de los blooper del año en el fútbol. Una jugada inexplicable tras un disparo desde el punto penal recorrió el mundo.

El partido estaba 1-0 para el decano paraguayo cuando a los 55 minutos tenía en sus pies la posibilidad de estirar la ventaja desde el punto de penal. Fue Sebastián Ferreira quien terminó lanzando el disparo con sabor agridulce, y con un desenlace inesperado.

El jugador optó por lanzar el balón con potencia, pero el arquero rival contuvo el remate cruzado dando un rebote que, fortuitamente, cayó en los pies de un compañero para que rechace y saque definitivamente el peligro. Sin embargo ocurrió todo lo contrario: cuando intentó rechazar terminó dándole un pelotazo al delantero que ejecutó el penal y el balón terminó ingresando de manera insólita para que inesperadamente se concrete la ventaja.

Blooper del año gol paraguay

Finalmente el encuentro finalizó 2-0 a favor del decano que es líder del torneo al paso de 16 jornadas del certamen, con 39 puntos cosechados por 12 victorias, tres empates. Tan solo sumó una derrota hasta el momento. Esta sumatoria de puntos lo colocan seis puntos por encima de Cerro Porteño (33 unidades) a falta de seis fechas para que termine el torneo