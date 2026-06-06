Bomba: las figuras mundiales que acompañarán a Lali Espósito en sus shows en River

La autora de Disciplina ya se comunicó con ambos intérpretes y ambos dieron el visto bueno: uno de ellos viene desde muy lejos.

A horas de los esperados recitales de Lali Espósito en el estadio Monumental, comenzaron a circular versiones sobre las figuras internacionales y nacionales que podrían acompañarla en el escenario. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la artista tendría preparadas varias sorpresas para sus seguidores, entre ellas la participación de invitados de primer nivel que aportarían un brillo especial a dos de los shows más importantes de su carrera.

La información fue difundida por el periodista Fede Flowers, quien aseguró que una de las presencias más impactantes sería la de Kylie Minogue . De acuerdo con su relato, la propia artista habría gestionado la invitación para que la estrella australiana forme parte del espectáculo. Incluso afirmó que la cantante tenía previsto arribar al país en un vuelo privado durante la noche previa a los conciertos.

La noticia generó una enorme repercusión entre los fanáticos de ambas artistas. La oceánica es una de las figuras más reconocidas del pop internacional y cuenta con una trayectoria de varias décadas en la música. Con éxitos como The Loco-Motion y Can’t Get You Out Of My Head, la intérprete logró construir una carrera que la convirtió en una referencia ineludible del género a nivel mundial.

La posibilidad de compartir escenario con Minogue tiene además un componente emocional para Lali. La ex Casi Ángeles manifestó en distintas oportunidades su admiración por la artista australiana y, tiempo atrás, expresó públicamente la emoción que sintió al conocerla. Por eso, una eventual participación conjunta sería interpretada por muchos seguidores como la concreción de uno de los grandes sueños de la intérprete de Disciplina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2062933661423411282&partner=&hide_thread=false Info para sumar: hoy entre las 12/17 hs hay ensayo en River. Lali misma gestionó la invitación a Kylie Minogue y estará llegando esta noche en su vuelo privado cerca de las 23 hs.

Lo de Charly García está todo cerrado y es un okey pero dependerá también de las inclemencias del… pic.twitter.com/W7E9Wx4ddt — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) June 5, 2026

Pero Kylie no sería la única figura convocada para los recitales. Según la misma versión, otro nombre de enorme peso dentro de la música argentina también podría sumarse a la celebración: se trata de Charly García, cuya presencia estaría prácticamente acordada, aunque dependería de distintos factores vinculados a su estado de salud y a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana.

“Lo de Charly García está todo cerrado, pero dependerá también de las inclemencias del tiempo”, aseguró Flowers al referirse a las negociaciones. Según explicó, el entorno del músico mantiene ciertos cuidados especiales para evitar exponerlo a situaciones que puedan afectar su bienestar, por lo que cualquier participación estaría sujeta a una evaluación de último momento.

Mientras tanto, Lali continúa ultimando detalles de la producción en el estadio de River. La cantante se encuentra realizando ensayos intensivos junto a su equipo para preparar un espectáculo que promete combinar grandes éxitos, invitados especiales y una puesta en escena de gran despliegue. Los conciertos marcarán uno de los hitos más importantes de su trayectoria artística.

Lali también le haría un homenaje al Indio Solari

Además de las posibles participaciones de Kylie Minogue y Charly García, también trascendió que la artista podría dedicar un momento especial al recuerdo del Indio Solari, fallecido ayer en su casa de Parque Leloir. Aunque no hubo confirmaciones oficiales al respecto, la posibilidad de un homenaje suma expectativa a unos shows que ya generan enorme entusiasmo entre los seguidores de la cantante.