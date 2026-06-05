Cómo y dónde encontraron al Indio Solari: se conocieron detalles sobre su muerte

En las primeras horas de este viernes se conoció el fallecimiento del ícono del rock nacional. Foto: Infobae.

A pocas horas de la confirmación de la muerte de Carlos "Indio" Solari , mítico cantante de Los Redonditos de Ricota, se comenzaron a conocer detalles acerca de cómo fue el hallazgo en su casa. Fuentes judiciales confirmaron datos reveladores sobre su deceso.

En las primeras horas de este viernes se conoció el fallecimiento del ícono del rock nacional. Fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir. La Justicia investiga las causas.

Aunque era de público conocimiento que la salud del músico estaba afectada desde hace varios años por el Parkinson, por cuestiones de protocolo la Justicia intervino y se investigan las causas de muerte.

Infobae señaló que fuentes judiciales dieron detalles acerca de la muerte del ídolo del rock nacional.

Casa del Indio Solari Infobae Peritos forenses afuera de la casa del Indio Solari. Foto: Infobae.

Así encontraron muerto al Indio Solari en su casa

Según precisaron, el músico fue hallado a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó a su casa de Parque Leloir para comenzar la jornada y lo vio tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

Desesperada llamó al equipo privado de emergencias médicas que se trasladó al lugar para darle asistencia, pero a las 8:30, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento del músico y se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero.

El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó a la vivienda y se convocó a personal de la Policía Científica, mientras tanto se adelantó que se le realizará una autopsia.

La teoría de un posible accidente

Según la reconstrucción realizada sobre las últimas horas del cantante, se conoció que habría cenado con su familia el jueves a la noche y luego se habría metido a la pileta climatizada que hay en su casa. Presumen que luego de eso se descompensó.

Desde temprano, los peritos científicos de la Policía Bonaerense trabajaban en el lugar, y el fiscal ya ordenó la autopsia para conocer las causas de la muerte. Los investigadores intentan determinar si el cantante murió producto de una caída o se desvaneció antes.

Mientras las autoridades judiciales trabajan en el lugar, personal de la Policía Bonaerense desplegó un gran operativo en la zona y cortó el tránsito en las cuadras aledañas. Poco después de que se conociera la noticia de la muerte, muchos fans ya habían comenzado a acercarse a la casa para despedirlo.

La última aparición pública del Indio fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

Víctima de una enfermedad neurodegenerativa

Hace 10 años, el Indio sorprendió a las 150.000 personas que lo había ido a ver a un show en Tandil al contar que padecía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativo crónica.

Indio Solari Portada

“Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones. Pero acá estamos”, dijo permitiéndose jugar con el asunto.

Con su muerte, las redes sociales y medios de comunicación se inundaron de mensajes de despedida y sentidos homenajes a uno de los mayores íconos del rock nacional.