Murió el Indio Solari, un ícono del rock argentino

Carlos Alberto Solari , el emblemático líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años. Luchaba desde hace diez años contra el mal de Parkinson.

Conocido como Indio Solari, fue miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos.

los redondos

Según se conoció este viernes por la mañana, el músico falleció en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. De acuerdo a lo que trascendió, estaba acompañado de su familia, que se comunicó al 911 para avisar de su descompensación. La familia no emitió un comunicado sobre el hecho por el momento.

Asimismo, informaron que se realizará la autopsia por protocolo y para confirmar la causa de su muerte. Además de los patrulleros la ambulancia que trasladará su cuerpo, varios fanáticos se fueron acercando. La Fiscalía que interviene es la número 2 de Ituzaingó.

Cobertura afuera de la casa del Indio Solari, presencial policial por protocolo

Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El día que el Indio Solari contó en pleno show que luchaba contra el Parkinson

Fue en marzo del 2016, cuando el icónico músico confirmó públicamente que padecía Parkinson. El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante la multitud: “el Parkinson me anda pisando los talones”.

Desde ese momento, el avance del Parkinson lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad.

El último recital del Indio Solari

El recital que tuvo lugar en Olavarría en 2017 quedó en la historia como el último show en vivo del Indio Solari.

olavarria solari

Fue un evento masivo, en el que volvió a quedar claro su nivel de popularidad y convocatoria. Desde entonces, se volcó al trabajo en estudio y a la publicación de libros, mientras su enfermedad seguía avanzando.

De Paraná a la leyenda: la vida, la música y el legado del Indio Solari

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó un universo propio: letras crípticas, shows masivos y una comunidad devota sin igual en el rock nacional.

Carlos Alberto "el Indio" Solari nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, pero fue La Plata la ciudad que lo formó. Allí, en la bohemia universitaria de los años setenta, el joven que estudiaba Bellas Artes y devoraba a los poetas beatnik —Kerouac, Ferlinghetti, Corso— empezó a construir el personaje que marcó la historia del rock argentino.

Su infancia en Paraná fue breve. La familia se mudó pronto a la capital bonaerense, donde el futuro líder de los Redondos encontró su mundo: la contracultura, el arte de vanguardia y un círculo de amigos que pensaban la música como algo más que entretenimiento.

indio solari

En 1976, junto a Skay Beilinson, fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La banda emergió de un grupo de performance artística llamado Pasaje Rodrigo, donde hacían cortometrajes y experimentos visuales. Desde ese origen heterodoxo quedó marcado el ADN de todo lo que vendría: los Redondos nunca fueron solo una banda de rock.

Su primer recital fue en 1977. Durante los años ochenta, tocaron en reductos como el Club Eter y el mítico Estadio Obras, con una propuesta sonora que mezclaba punk, blues, glam y rock barrial en dosis imposibles de clasificar. La mística creció de manera exponencial: el público ricotero no era simplemente un público. Era una comunidad con códigos propios, vestimentas reconocibles y una lealtad que rozaba lo religioso.

El grupo editó nueve álbumes de estudio y logró una masividad arrolladora con convocatorias récord hasta su separación en 2001. Entre esos hitos, el año 2000 quedó grabado en la historia: los Redondos reunieron a 70.000 espectadores en el Estadio Monumental, una cifra que por entonces era difícil de imaginar para una banda de rock en Argentina.

Las letras del Indio eran —y siguen siendo— un universo aparte. Su lírica ha sido descripta como hermética y heroica, con referencias a los poetas del Siglo de Oro español. El uso de metáforas en sus canciones lo convirtió en un ícono de la contracultura en la escena del rock argentino. Canciones como Jijiji, La bestia pop, Preso en mi ciudad o Motor psico no se explicaban: se sentían, se discutían, se tatuaban. Para muchos seguidores, descifrar una letra del Indio era casi un rito de iniciación.