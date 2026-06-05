El día que El Indio Solari frenó su show para hablar de su enfermedad

Hace poco más de 10 años el artistas paró uno de los shows más importantes en su carrera para confesar un problema que lo aquejaba.

Este viernes 5 de mayo quedará grabado a fuego como uno de los días más tristes en el mundo de la música por la muerte de una figura icónica del rock nacional de la talla del Indio Solari . El artista de 77 años que sufría Parkinson murió en su casa ubicada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, luego de una larga lucha contra la enfermedad.

Los recuerdos de esta figura empiezan a florecer en los fanáticos al recordarlo. Uno de los momentos más duro para ellos y el propio cantante fue aquel 12 de marzo de 2016, cuando paró su show para darle una noticia que impactó a los aproximadamente 150 mil fanáticos que asistieron a esa noche histórica.

Tomó el micrófono, y ante el silencio de sus fanáticos confirmó lo que era un secreto a voces que empezaba a convertirse en rumor: "Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero no me voy a bajar tan fácil del escenario".

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Esta no es una buena mañana, pero me estoy acostumbrando porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Cuando no tengo asistencia, tardo cuarenta minutos en ponerme un sueter».

Más tarde de ese anuncio, el cantante brindó declaraciones en el programa Perro de la Calle en Urbana Play: "La felicidad sería hoy no tener esta enfermedad que no me permite subirme a un escenario. Para mí el escenario es el lugar más cómodo que he tenido en mi vida".

En esa oportunidad, confirmó que no podría volver a subirse a los escenarios: "Tengo suerte a pesar de este momento de mi vida, de haber hecho siempre lo que quise y que funcionó. Cualquier cosa que haya hecho en mi vida estuvo a la altura de lo que podía hacer".

INDIO SOLARI

Para cerrar, había confesado: "No pienso en el futuro, vivo de la misma manera que cuando tenía veinte años, en el presente. No se me ocurre pensar en nada, en cómo abarcar la muerte, es algo que te excede". Sin embargo, en marzo de 2017 en el predio La Colmena de Olavarría, asistieron 400 mil personas de distintas partes del país para ver lo que fue el último show del Indio Solari..