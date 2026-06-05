El pronóstico para el fin de semana en Neuquén: se viene el frío polar extremo

El ingreso de aire húmedo provocará un sábado gris con probables lloviznas. Sin embargo, las condiciones mejorarán el domingo, abriendo paso a un brusco descenso térmico.

El invierno empieza a mostrar sus cartas en la región y las condiciones meteorológicas cambiarán de forma rotunda en las próximas 48 horas. Quienes tengan planes al aire libre para este fin de semana en Neuquén capital deberán prestar especial atención al pronóstico del tiempo, ya que se experimentará una transición climática muy marcada: se pasará de la inestabilidad húmeda a un frío polar extremo.

De acuerdo con los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire húmedo dominará la primera mitad del fin de semana, mientras que el aire frío se asentará con fuerza sobre el cierre del domingo, anticipando el inicio de jornadas heladas en toda la zona urbana.

Para este sábado , los neuquinos se encontrarán con un escenario mayormente gris y templado durante las horas diurnas. Según informó la AIC, se espera una jornada con cielo mayormente cubierto. La t emperatura máxima alcanzará los 17°C durante el día, acompañada por vientos leves del sector oeste que rondarán apenas los 12 km/h, con ráfagas de igual intensidad.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la noche. El cielo se presentará completamente cubierto y continuará el ingreso de aire húmedo con períodos inestables y la probabilidad de lloviznas débiles en la ciudad. Para el momento del descanso, el termómetro registrará un marcado descenso térmico, ubicándose en los 4°C. Además, el viento rotará hacia el sudoeste con ráfagas que se intensificarán hasta alcanzar los 30 km/h, lo que incrementará la sensación de frío en la capital.

SFP Otoño hojas colores (16).JPG Las mañanas so muy frescas en Neuquén, con tardes agradables. Sebastián Fariña Petersen

El domingo mejora el tiempo pero llega el frío bajo cero

El panorama meteorológico cambiará por completo de cara al domingo. Las condiciones de inestabilidad comenzarán a retirarse de la región de manera paulatina. Durante el día, se prevé una notable mejora en las condiciones ambientales con un cielo que pasará a estar totalmente despejado, ideal para aprovechar las horas de sol. La temperatura máxima llegará a los 16°C, mientras que el viento soplará desde el sector sudeste a unos 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h.

El verdadero llamado de atención para los vecinos se dará hacia el final del fin de semana. La ausencia de nubosidad acelerará el enfriamiento del suelo, provocando que la temperatura nocturna se desplome drásticamente hasta alcanzar una mínima de -2°C bajo cero.

La AIC alertó por la formación de probables heladas intensas hacia la noche del domingo, coincidiendo con una marcada disminución en la velocidad del viento, que apenas alcanzará los 14 km/h desde el este.

SFP Clima lluvia neblina niebla frio Sebastián Fariña Petersen

Recomendaciones ante el frío extremo y las heladas

Frente al marcado descenso térmico y la consolidación de temperaturas bajo cero, las autoridades provinciales y los organismos de emergencia emitieron una serie de recomendaciones esenciales para evitar incidentes en la vía pública y en los hogares: