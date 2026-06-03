En River se ilusionan con una vuelta de Mastantuono y Echeverri: cuáles son las chances

En medio de un recambio agitado que prepara el millonario, los dos jóvenes jugadores que surgieron en el club serían buscados para que regresen.

Los dos jugadores jóvenes que surgieron de las inferiores del club y supieron ganarse un lugar en el once inicial, son un deseo de la institución y harían un intento con sus respectivos clubes para hacerles una oferta.

Lo cierto es que el joven Mastantuono , que quedó afuera de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026 , no tiene el rodaje deseado en el Real Madrid y su futuro es una incógnita debido a que no fue considerado como titular por Álvaro Arbeloa. Sin embargo, la posible llegada de José Mourinho a la institución le da un respiro debido a que podría tener una posibilidad de revertir su presente, por lo que desde el entorno del jugador confían que es "imposible" el cambio de rumbo.

Según trascendió harían el intento al elenco español para ver si pueden acordar una cesión, aunque todavía no hay nada oficial por el jugador que le costó 63,2 millones de euros al Merengue.

Mastantuono - Real Madrid-Portada

La situación de Echeverri

El Diablito tiene un presente que pareciera más dócil para las negociaciones. El jugador que viste la camiseta de Girona (17 partidos, siendo titular en cinco oportunidades, un gol y una asistencia) todavía quiere conseguir un presente mejor debido a que el club acaba de descender a la Segunda División de España.

Para el resto del 2026, deberá volver al Manchester City con el que tiene contrato hasta junio de 2028. Volverá a intentarlo en el club inglés ante la salida de Pep Guardiola del club. Sin embargo, en River tienen la esperanza debido al buen diálogo que tienen con la institución y buscarán seducirlo.

Diablito.jpg El Diablito Echeverri

Eduardo Coudet quiere repatriar a un "Héroe de Madrid" para River: de quién se trata

Eduardo Coudet buscará rearmar su plantilla en River con una fuerte limpieza anunciada por el presidente del club Stéfano Di Carlo, quien anunció la salida de 15 jugadores del plantel que no son de su gusto pero llegaron de la mano del entrenador Marcelo Gallardo. Pero, por lógica, ante la salida masiva de jugadores el DT tendrá que buscar varios nombres nuevos para incorporar.

Hace varios días que en el mundo millonario empezaron a circular un sinfín de nombres que podrían llegar al club en calidad de refuerzo. Entre los apellidos, apareció uno reconocido por los hinchas que se colocó en la historia de la institución como uno de los "Héroes de Madrid".

Rafael Santos Borré, un jugador del gusto de Coudet

Tras la confirmación de Nicolás Otamendi como nuevo jugador del club, el millonario tiene el acelerador apretado en el mercado de pases. Es por eso que en ese contexto apareció el nombre del colombiano Rafael Santos Borré como un posible refuerzo, un viejo conocido del club y del DT.

SANTOS BORRE.jpg Rafael Santos Borré lleva siete goles en el Liga Profesional.

En el club fue multicampeón durante el ciclo de Marcelo Gallardo, período en el que consiguió seis títulos entre 2017 y 2021 (uno de ellos la Libertadores ganada ante Boca en Madrid), cuando se fue libre para seguir su carrera en el fútbol europeo. Por su parte, conoce al DT por su presencia en el Internacional de Porto Alegre, lugar al que llegó por pedido de Coudet que era el entrenador.

El presente de Borré

Esta temporada jugó 27 partidos, con ocho goles y dos asistencias en la sumatoria de todos los certámenes. Sin embargo, a pesar de tener un contrato alto hasta diciembre de 2028, no estaría "tan cómodo" en el equipo.