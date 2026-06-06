Golpe a la droga: múltiples allanamientos terminaron con cuatro imputados y un monto millonario en efectivo

Durante los operativos, la policía secuestró cocaína y varios millones de pesos. Las tareas se iniciaron por denuncias en la app “Neuquén te cuida”.

Un importante operativo contra el narcotráfico se llevó adelante en la provincia de Neuquén, cuando personal de la División Antinarcóticos realizó tres allanamientos simultáneos que culminaron con el secuestro de droga y una importante suma de dinero en efectivo.

Además, derivó en la imputación de cuatro personas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Los procedimientos se concretaron en la ciudad de Cutral Co , en viviendas ubicadas en los barrios Nehuen Che y Parque Oeste.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la plataforma Narcoweb y la aplicación provincial "Neuquén Te Cuida".

cuatro imputados en cutral co

Más de 300 dosis de cocaína listas para la venta

Según informó la policía, durante los allanamientos se secuestraron más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización. Además, una cantidad de cannabis sativa y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Los investigadores también hallaron más de cinco millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, equipos de videovigilancia, vehículos y otros objetos que serán incorporados al expediente judicial.

La droga secuestrada habría estado destinada a la comercialización en distintos sectores de la comarca petrolera, aunque la investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras detectadas.

cuatro imputados en cutrla co

Cuatro personas imputadas

Como resultado de los procedimientos, cuatro personas mayores de edad quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

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Denuncias anónimas

Desde la Policía destacaron que la causa se originó gracias a información aportada por vecinos mediante canales de denuncia anónima, una herramienta que continúa siendo clave para detectar puntos de venta de droga y actividades vinculadas al narcotráfico.

La investigación fue desarrollada por efectivos de la División Antinarcóticos Cutral Co, con la colaboración de distintas unidades policiales de la provincia, que participaron en la planificación y ejecución de los allanamientos.