El Estadio Ruca Che será sede del primer Mundial de Figuritas de Neuquén

El evento, que propone el intercambio más grande de la provincia. Además de reunir a fanáticos y familias, la velada tiene fines solidarios.

En el marco de la fiebre por completar el álbum del Mundial 2026 , la provincia de Neuquén organizó un evento único que promete generar el intercambio de figuritas más grande de la región. Se trata del primer Mundial de Figuritas , una propuesta que reunirá a grandes y chicos en torno a la pasión por el coleccionismo y la recreación en el Estadio Ruca Che.

El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 13 por la tarde en la capital neuquina entre las 14 y las 18. El objetivo es que los asistentes puedan conseguir las estampas difíciles que todavía faltan para completar su colección.

La jornada es impulsada a través de ECyDENSE, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, y busca combinar la adrenalina de completar el álbum del Mundial FIFA 2026 con un despliegue de actividades totalmente gratuitas.

“El Ruca Che es uno de los espacios preferidos de los neuquinos. Es “La casa de la gente” y por eso queremos acompañar este fanatismo de niños, niñas, jóvenes y familias, generando el clima ideal para alentar a nuestra selección" destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

¡La pasión por la celeste y blanca se vive en RUCA CHE! Estás en la lista de convoca_16x9

A su vez, desde la organización explicaron que la jornada estará especialmente orientada a quienes buscan intercambiar figuritas repetidas, adquirir sobres nuevos y compartir la pasión por la Selección Argentina y el fútbol internacional en un ambiente familiar.

Bajo el lema "La pasión por la celeste y blanca se vive en Ruca Che", la convocatoria invita a chicos y grandes a participar de una tarde repleta de actividades vinculadas al universo del Mundial.

El evento contará con un sector especial para facilitar el intercambio de "figus", y venta de sobres de la colección. De forma simultánea, habrá un amplio espacio de recreación y tecnología que incluirá torneos de videojuegos, torneos de PlayStation, , un sector de fotos, “maquillaje del hincha”, peloteros, arcades y una gran variedad de estaciones deportivas.

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Los organizadores destacaron que la propuesta busca transformarse en un espacio de encuentro para los coleccionistas neuquinos, aprovechando el entusiasmo que genera cada lanzamiento del álbum mundialista de Panini.

"Estás en la lista de convocados para el intercambio de figuritas más grande de Neuquén. Buscá las figus más difíciles en una tarde especial, con juegos, sorpresas y actividades para vivir en familia", señalaron en la invitación difundida en redes sociales.

"Ponete la 10"

Las autoridades explicaron que la entrada será gratuita para toda la comunidad. Sin embargo, quienes deseen colaborar, bajo el lema 'Ponete la 10', podrán acercar un alimento no perecedero que será destinado al Banco Patagónico de Alimentos.

Así mismo, a lo largo de la tarde habrá bufet, música en vivo, sorteos y premios que serán repartidos entre los asistentes.

Desde la organización remarcaron el acompañamiento de diferentes negocios y empresas que se pliegan a esta jornada especial, como la juguetería “El Niño Feliz”, la tienda de ropa y accesorios para hinchas “Ídolos” y “DV-TECH” con el equipamiento técnico.