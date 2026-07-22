El Ruca Che vuelve a ser la casa del deporte internacional

Antes de la Copa Davis que se confirmó para septiembre, se viene otro evento importante. Los detalles.

El Ruca Che fue inaugurado hace 30 años y el año pasado tuvo una fuerte remodelación.

Tras la remodelación realizada el año pasado por parte del gobierno provincial, el estadio Ruca Che luce de gran forma y ya recibió varios eventos importantes. Pero la actividad que gestiona el ECyDENSE (Emprendimientos Culturales Y Deportivos Neuquinos) se viene muy fuerte en el segundo semestre del año con deportistas y artistas de primer nivel.

Lo que más ruido hizo a nivel nacional es la confirmación de la Copa Davis , que tiene carácter histórico porque será primera vez del tenis internacional de mayores en la Patagonia con un torneo de semejantes características.

Hace algunos días estuvo Walter Herrmann, integrante de la Generación Dorada, compartiendo sus conocimientos y fundamentos de básquet para chicos y chicas de diferentes edades.

La llegada del equipo nacional que comanda Javier Frana será el fin de semana del 20 y 21 de septiembre y el anuncio de la venta de entradas para el choque ante Turquía es inminente.

Claudio Espinoza

Pero antes, el vóley volverá a tener su espacio el "La Casa de la Gente" con una serie de partidos que prometen. La selección argentina femenina sub 19 enfrentará a su par de China sub 17 con tres encuentros en días consecutivos: el jueves 30 de julio a las 20, el viernes 31 a las 12 del mediodía y el sábado 1/8 a las 20.

Las entradas para los partidos de "Las Panteritas" estarán a la venta en el estadio. Desde el ECyDENSE avisaron que las anticipadas estarán a la venta desde el lunes 27/07, de 9 a 15 h en la boletería del estadio. Los días de partido, la boletería abrirá una hora antes de cada encuentro.

Estos partidos amistosos le sirven al equipo nacional como preparación para el Mundial de la categoría.

El sorteo arrojó que Las Panteritas formarán parte del Grupo C junto a Japón, Brasil, Polonia, Croacia y España. El Mundial femenino sub 18 se disputará del 6 al 16 de agosto, en Chile.

El vínculo del Ruca Che con el vóley es muy fuerte a partir de todos los años que Gigantes del Sur, el representante provincial, compitió a nivel nacional.

También han pasado por el estadio Las Panteras con partidos internacionales hace casi 10 años.