Copa Davis en Neuquén: cómo será el montaje del Ruca Che y qué impacto se espera del evento

La ministra Josefina Codermatz anticipó cómo será la cancha rápida que avala la ITF y la capacidad del estadio. Adelantó cuándo se conocerá el sistema de entradas.

La Copa Davis llegará por primera vez a la Patagonia y Neuquén ya palpita el operativo. El próximo 19 y 20 de septiembre, el Estadio Ruca Che recibirá la serie entre Argentina y Turquía, y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz , brindó detalles a LM Neuquén sobre cómo se prepara la provincia.

Para el gobierno provincial, la designación representa un reconocimiento al crecimiento que tuvo Neuquén en los últimos años. "Era algo que se venía charlando hace un par de semanas y nos sentimos muy contentos, por supuesto, de que hayan pensado en Neuquén como sede de la Copa Davis. Es uno de los eventos más importantes a nivel deportivo en el mundo", afirmó la funcionaria.

La noticia se consolidó tras las gestiones conjuntas entre el gobierno provincial, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el respaldo de sponsors privados.

Con esta realidad, la ciudad y la provincia quedaron en la mira del mundo del tenis. "Que Neuquén pueda abrir las puertas para ese tipo de eventos internacionales nos pone en el ojo de la Argentina en este momento, y del mundo. Así que creemos que estamos a la altura", aseguró.

Más allá del aspecto deportivo, Codermatz destacó el impacto económico que tendrá la competencia. "Aparte de lo deportivo, genera movimiento económico. La ocupación hotelera, gastronomía, todo lo que tiene que ver con traslados. Esto también mueve la economía local, de la ciudad y de la provincia", sostuvo.

La ministra remarcó además que la conectividad aérea y la infraestructura de la capital neuquina fueron factores clave. "Por el tema logístico, acá tenemos aeropuerto directo de Buenos Aires, entonces es sencillo y tenemos un montón de frecuencias de vuelos también, lo que permite que las delegaciones puedan venir, y aparte la capacidad hotelera que hay en la ciudad", reconoció.

Josefina Codermatz La ministra Josefina Codermatz.

El Ruca Che, la sede elegida desde el primer momento

"La verdad que siempre pensamos en el Estadio Ruca Che, esa fue la idea inicial y así se pudo concretar. Se pensó en ponerlo como un estadio de referencia en la Patagonia y en la provincia. Siempre creímos que era el estadio indicado para el desarrollo de este tipo de actividades", afirmó Codermatz.

La funcionaria recordó que el estadio viene de atravesar una profunda puesta en valor al cumplir tres décadas de vida hace pocos meses. "El Ruca Che cumplió 30 años y a raíz de eso se hizo una mejora supersignificativa. Se van a poner a punto los vestuarios para la Copa y, como va a ser una cancha rápida, se arma un montaje específico con un piso técnico que va al suelo. Le ponen una alfombra y después se le dan varias manos de pintura especial para generar como un cemento", explicó.

Además, aclaró que el armado estará supervisado por los organismos internacionales. "Todo esto, por supuesto, regulado por la ITF, la Federación Internacional de Tenis. Entonces sí requiere un montaje, pero es rápido, no necesita mucho tiempo previo de frenado en el Ruca Che con todas las actividades que tenemos", sostuvo.

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (9) Claudio Espinoza

Para el gobierno provincial, la llegada de la competencia puede convertirse en un punto de partida para atraer otros eventos de primer nivel. "Ojalá que sí. Como provincia estamos superpreparados para recibir este tipo de eventos y demostrar, en este caso con la Copa Davis, nos abre el juego y las puertas para que otros campeonatos nacionales e internacionales puedan pensar en Neuquén como sede principal", manifestó Codermatz.

La ministra también destacó la respuesta que tuvo el anuncio y la ansiedad que generó entre los neuquinos. "La gente está muy contenta de que se puedan acercar ese tipo de competencias a la región. Estamos acostumbrados a que todo suceda en Buenos Aires y está bueno pensar en un país más federal que involucre a las provincias", aseguró.

Y agregó: "También le sirve a las escuelas de tenis, a los clubes que tienen el deporte, porque pone al deporte en una vidriera y aumenta capaz la demanda del tenis en sí mismo. Nos sirve a todos".

Mientras continúan los preparativos, desde el gobierno provincial adelantaron que en las próximas semanas habrá una presentación oficial con más detalles. "Próximamente va a haber una conferencia de prensa donde vamos a ampliar y también contar el sistema de entradas, el costo y la confirmación de los jugadores que vienen", sostuvo la ministra. El Ruca Che tendrá una capacidad cercana a los 3.500 espectadores por jornada.