El peculiar apodo que le pusieron a Santiago Ascacibar en Boca: lo compararon con una figura mundial

En un video del entrenamiento del plantel en Boca Predio, se dio a conocer el apodo que le pusieron al mediocampista.

Santiago Ascacibar se convirtió en una figura super importante para Boca , porque le ofrece orden y un importante despliegue en el mediocampo, pero también tiene la virtud de saber ir al espacio, llegar al área y convertir goles como si fuera un delantero más. Tanto es así que en los últimos partidos se ha colocado como una figurita repetida en los goles del xeneize.

Ante la sequía del uruguayo Miguel Merentiel , el mal rendimiento de Milton Giménez, los pocos minutos de Ángel Romero, entre otras situaciones que se dan en el mundo xeneize, Ascacibar ofrece sus goles: convirtió en los últimos cuatro partidos, clave para que el equipo pueda tener buenos resultados en una búsqueda constante de buen funcionamiento.

En medio de un presente positivo para el jugador con pasado por Estudiantes de La Plata , se conoció un llamativo apodo que recibió en la interna del grupo que comanda el entrenador Rodolfo Arruabarrena .

Cómo le dicen en el entrenamiento

En un video publicado por Boca sobre un entrenamiento del equipo en el Boca Predio, se escuchó el apodo con el que lo llamaron luego de convertir un tanto en un reducido en el entrenamiento.

Debido a esta racha goleadora, sus compañeros lo llaman "Haaland", en referencia al delantero noruego que es considerado como uno de los mejores futbolistas a nivel mundial por sus apariciones goleadoras. A pesar de ser un mediocampista, el jugador es el máximo goleador del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena en Boca.

Si convierte ante Platense, podría conseguir un nuevo récord: se convertiría como en el futbolista no-delantero con más goles consecutivos con la azul y oro. Uno de los casos más conocidos es el de Miguel Ángel Bordón en el Torneo Metropolitano de 1979.

Boca se sobrepuso a un mal arranque y venció a Recoleta por la ida de los octavos de final

Boca venció 3-1 a Recoleta de Paraguay en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize comenzó perdiendo por un gol tempranero, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Ascacibar, Delgado y Flores.

Más allá de la ventaja de dos goles de cara a la vuelta, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena pudieron haberse ido con una goleada definitiva, ya que tuvo casi 40 tiros al arco en todo el partido.

Así fue el partido entre Boca y Recoleta

El conjunto visitante se puso en ventaja a los cinco minutos, con un disparo de Ríos desde el borde del área, que se desvió en Lozano y se le metió en el palo derecho a Montero, que no tuvo respuesta.

¡GOL DE RECOLETA, QUE LE GANA A BOCA!



Remate de Ríos con desvío en el medio, el equipo paraguayo se pone 1-0 en Huracán



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Boca tuvo una situación clara para el empate a los 14 minutos, cuando Aranda cortó desde la derecha hacia el centro y encontró a Ascacibar en el área, que cabeceó apenas desviado.

A NADA DE EMPATARLO ASCACIBAR



Gran centro de Aranda, pero el volante de Boca se perdió el 1-1 de cabeza ante Recoleta.



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A los 21 minutos, el Xeneize avanzó por la izquierda con Flores, que recortó para dentro y lo encontró a Merentiel en el área, que con un taco habilitó a Aranda, que disparó a centímetros del palo derecho de Ferreira y se volvió a perder el empate.

ARANDA TUVO EL EMPATE DE BOCA



Gran taco de Merentiel y el 10 del Xeneize no puede acertarle al arco de Ferreira. Recoleta gana 1-0 en la cancha de Huracán.



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Tras una pérdida de Paredes, Montero salvó en un mano a mano lo que era el 2-0 de Recoleta. Unos minutos después, Merentiel tuvo el empate tras un gran giro en el área, pero su definición se fue desviada.

MONTERO SALVÓ DOS VECES A BOCA



Recoleta tuvo el 2-0 ante el Xeneize, pero el arquero colombiano achicó ante González y después atrapó la pelota.



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En una misma jugada, a los 39 minutos, Boca se perdió dos veces el 1-1: primero, Merentiel cabeceó al palo tras un centro de Flores, y en el rebote, Delgado disparó y la pelota pegó en el travesaño dos veces.

DOS MILAGROS EN EL ÁREA DE RECOLETA



El palo y el travesaño salvaron al equipo paraguayo del empate de Boca.



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Al final del primer tiempo, Recoleta se quedó con 10 jugadores: Báez le pegó un codazo a la pasada a Flores, y tras la revisión del VAR, el árbitro decidió sacar la roja directa.

A los cuatro minutos de la segunda parte, Boca logró el empate que tanto merecía: Aranda lo encontró a Villa (recién ingresado) por izquierda y luego de un centro atrás, Ascacibar definió de volea para el 1-1.

GOLAZO DE ASCACIBAR PARA EMPATAR



Centro de Villa y volea del Ruso para poner el 1-1 de Boca ante Recoleta.



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En una ráfaga, tan solo dos minutos después del empate, Villa, que esta vez apareció por derecha, tiró un gran centro para la aparición de Delgado, que cabeceó entre los centrales y puso el 2-1.

¡LO DIO VUELTA BOCA EN UNA RÁFAGA!



Otra asistencia de Villa, ahora para Milton Delgado. El Xeneize le gana 2-1 a Recoleta.



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A los 17 minutos del segundo tiempo, Boca amplió la ventaja con un golazo de Flores: tras un pase interno de Paredes, Merentiel habilitó con el taco al juvenil, que sacó un fuerte derechazo, imposible para el arquero, para el 3-1.

¡¡PERO QUÉ GOLAZO DEL PIBE FLORES!!



IMPRESIONANTE LA VOLEA DEL JUVENIL PARA PONER EL 3-1 CONTRA RECOLETA.



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Recoleta acumuló peores noticias: además de la desventaja de dos goles, se quedó con nueve jugadores, ya que Mosquera se fue expulsado por doble amarilla, tras una dura entrada a Flores, que provocó las dos rojas del visitante.