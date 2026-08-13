Roger Federer recibió un fuerte impacto financiero, perdiendo una fortuna en solo un día

El ex tenista suizo, considerado uno de los mejores de la historia, tuvo una dura caída en su patrimonio.

Roger Federer es considerado uno de los mejores tenistas y deportistas de la historia, consiguiendo más de 130 millones de dólares en premios a lo largo de su carrera. Sin embargo, su fortuna se construyó alrededor de buenas decisiones empresariales, incluso después de su retiro de la actividad, con varios contratos con importantes marcas.

Pero en las últimas horas recibió una dura noticia, cuando la compañía suiza de ropa deportiva, On Holding , de la cual Federer tiene una participación accionista desde 2019, tuvo una caída en la bolsa del 19%, por no alcanzar las previsiones de ventas que había en Wall Street en el último trimestre.

Esto llevo a que el suizo sufriera una caída en su patrimonio neto , que ahora se encuentra en los 952,4 millones de dólares, lo que dejó al ex tenista por debajo de los mil millones por primera vez en muchos años.

Por esta caída, Federer salió de una exclusiva lista, que incluía a los deportistas (activos o ya retirados) que superan la barrera de los mil millones de dólares. En esta lista se encuentran nombres como el de Michael Jordan, Lebron James, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

ROGER FEDERER PERDIÓ MILLONES EN UN DÍA Y SALIÓ DEL EXCLUSIVO CLUB DE LOS DEPORTISTAS MULTIMILLONARIOS



Roger Federer sufrió un fuerte golpe financiero luego de que las acciones de On Holding se desplomaran un 19% en la Bolsa de Nueva York. La caída redujo el patrimonio del… pic.twitter.com/x2zURkML3x — Ámbito Financiero (@Ambitocom) August 13, 2026

La caída de la empresa de Roger Federer

Roger comenzó su vínculo con la marca en 2019, en los últimos años de la carrera del tenista, cuando desarrollaron en conjunto una línea de calzado, llamado "The Roger". El suizo posee un 2,5% de las acciones de la empresa, dividido en 296 millones de acciones de clase A y 341 millones de clase B.

La caída en la bolsa se generó a pesar del crecimiento en ventas con respecto al anterior trimestre: 850,4 millones de francos suizos fue el número alcanzado, lo que significó un 13% por encima del balance anterior, pero quedando por debajo de los 878,4 millones esperados por el mercado.

Aún así, los analistas especulan que no hay señales de preocupación para la empresa suiza en el largo plazo, ya que a nivel estructural se encuentra fuerte, con planes de expansión a diferentes mercados, como el asiático.

Así creció la fortuna de Roger Federer

Más allá de todos los premios que ganó en su carrera individual como tenista, con 20 Grand Slams y 100 títulos en el circuito, Roger amasó su fortuna con varias decisiones inteligentes con diferentes negocios y contratos con marcas.

Tennis Apparel Sponsorship Rankings – February 2026



Roger Federer – Uniqlo – $30M

Carlos Alcaraz – Nike – $20M

Jannik Sinner – Nike – $15.8M

Novak Djokovic – Lacoste – $12M+

Coco Gauff – New Balance – $10M

Naomi Osaka – Nike – $10M

Iga Swiatek – On – $5M–$8M

Daniil Medvedev… pic.twitter.com/YmeiRrtnxd — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) February 27, 2026

En gran parte de su carrera, Federer fue una de las caras principales de Nike, pero en sus últimos años, tras hacer un regreso triunfal a los 35 años luego de una lesión de rodilla, el suizo sorprendió al mundo al desligarse de la marca estadounidense y firmando un contrato de diez años con Uniqlo.

La marca japonesa vistió al integrante del Big Three hasta su retiro en 2022, pero todavía sigue siendo una de las caras principales. Este contrato le generó, según informes, alrededor de 300 millones de dólares, sumados a sus alianzas con otros importantes negocios como Rolex o Mercedes Benz. Además, sigue ligado al tenis, siendo parte de la empresa que organiza la Laver Cup.