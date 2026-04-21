Fortunas extraordinarias: ¿Quién es más millonario, Messi o Mbappé? 

Si bien Lionel Messi le lleva 11 años a Kylian Mbappé , y por consiguiente desarrolló una carrera más extensa que el artillero francés , surge un interrogante: ¿quién es más millonario de los dos?

Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron compañeros en el PSG francés: a lo largo de dos temporadas (2021-22 y 2022-23) ambos futbolistas compartieron equipo. Pero también fueron acérrimos adversarios defendiendo a su selección nacional. Y si bien Messi le lleva 11 años a Mbappé , y por consiguiente desarrolló una carrera más extensa que el artillero francés , ¿quién es más millonario de los dos?

Cabe recordar que, entre 2022 y 2023, Messi y Mbappé ganaron juntos tres títulos en el conjunto francés, aunque sin embargo no pudieron coronarse en la tan anhelada UEFA Champions League con un equipo repleto de estrellas.

Las fortunas de Messi y Mbappé: ¿quién es más millonario de los dos?

Lionel Messi acumula una fortuna personal que ronda los 1,85 billones de dólares, en tanto que la de Kylian Mbappé asciende a unos 250 millones de dólares.

De acuerdo a sitios especializados, Lionel Messi (38) es el quinto deportista más rico del mundo detrás de Michael Jordan, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo y LeBron James. Su patrimonio es de 1,85 billones de dólares.

Por su parte, Kylian Mbappé (26) amasó un patrimonio estimado en $250 millones, transformándose de ese modo en uno de los futbolistas más exitosos y mejor remunerados del mundo.

El espectacular récord que Messi y Mbappé buscarán marcar en el Mundial 2026

Lionel Messi cumplirá 39 años durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. El actual futbolista del Inter Miami ya registra cinco mundiales disputados con el conjunto Albiceleste: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Y junto a los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado, el alemán Lothar Matthaus y el portugués Cristiano Ronaldo integra el selecto grupo de futbolistas con más cantidad de mundiales disputados en la historia.

En la Copa del Mundo 2026, Messi puede alcanzar otra espectacular marca: si anota tres goles, se convertirá en uno de los máximos artilleros de la historia en los mundiales.

De acuerdo al registro oficial publicado por la FIFA, la tabla histórica de goleadores en los mundiales está encabezada por el delantero alemán Miroslav Klose, que entre 2002 y 2014 marcó 16 tantos en 24 partidos. Al teutón lo sigue Ronaldo, el astro brasileño, quien anotó en 15 ocasiones entre los mundiales de 1998 y 2006.

El podio lo completa otro alemán: el Bombardero Gerd Müller, dueño de 14 conquistas en las Copas de 1970 y 1974. En la misma línea que Messi, se encuentra el francés Just Fontaine, quien también señaló 13 goles en apenas un Mundial: Suecia 1958.

argentina-messi-venezuela De acuerdo a sitios especializados, Lionel Messi es el quinto deportista más rico del mundo detrás de Michael Jordan, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo y LeBron James.

Cabe resaltar entonces que, si Messi anotase 4 tantos en el Mundial 2026, se convertiría así en el máximo goleador histórico en solitario en la historia de la Copa del Mundo. Es oportuno reseñar que si bien Messi es el único futbolista en actividad entre los máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo, lo cierto es que Mbappé le pisa los talones al capitán de la Selección Argentina, puesto que anotó 12 goles entre las Copas de Rusia 2018 y Qatar 2022.