¿Cuándo llegará Messi a los 1000 goles?

Aquí te contamos cuántos años -y por qué- le llevaría a Lionel Messi llegar a los 1000 goles en su trayectoria como futbolista profesional.

El 1ro de mayo de 2005 no fue un día más en la carrera de Lionel Messi . En aquella jornada memorable para el rosarino y para el fútbol, en un partido ante el Albacete -por la liga española- el capitán de la Selección Argentina convirtió su primer gol como futbolista profesional para el Barcelona. A lo largo de su prolífica trayectoria, Messi alcanzó los 903 tantos. ¿Cuándo llegará a marcar los 1000 goles ?

En relación a aquel primer gol marcado para el Barsa, cabe reseñar que Messi lo anotó con tan sólo 17 años, 10 meses y 7 días y se convirtió de ese modo en el jugador más joven del Barcelona en hacer un gol en el torneo de la liga española. Esa marca recién sería superada dos años más tarde por el español Bojan Krkic en 2007.

Esta es la temporada en la que Messi convertiría su gol número 1000

Lionel Messi marcaría su gol número 1000 a fines de la temporada 2028 o bien a principios de la temporada 2029. Estas estimaciones dependen de que Messi no se retire del fútbol profesional y que, lógicamente, mantenga su promedio actual de gol.

Si se considera el período transcurrido en el que Messi anotó sus últimos 100 goles, el rosarino bien podría alcanzar sus 1000 tantos a fines de la temporada 2028 o a principios de la 2029. ¿Por qué? Cabe recordar que el argentino señaló su gol número 800 el 24/3/2023, jugando para la Selección Argentina, en el encuentro amistoso en el que los Albicelestes se impusieron por 2 a 0 a Panamá. El gol 900 llegaría tres años más tarde (18/3/2026), cuando Messi marcó el tanto del Inter Miami en el empate 1 a 1 ante el Nashville, por la Concachampions.

Así, según estos parámetros, Messi podría convertir su gol número 1000 en un período estimado para fines de 2028 o principios de 2029 (cabe recordar que Messi extendió su contrato con el Inter Miami hasta finales de 2028). Para entonces, el astro del fútbol mundial contaría con 41 años. ¿Podrá conseguirlo?

Lionel Messi Lionel Messi marcaría su gol número 1000 a fines de la temporada 2028 o bien a principios de la temporada 2029.

El desglose de los 903 goles de Lionel Messi como futbolista profesional

A lo largo de su carrera, Lionel Messi marcó 903 goles oficiales como futbolista profesional (si se considerasen en este cómputo a los anotados en categorías juveniles o en ciertos partidos amistosos, la cifra trepa a 1330 tantos). Este es el desglose de cada una de sus conquistas para cada equipo en los que jugó: