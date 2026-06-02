Si bien los fanáticos de la Selección Argentina tienen agendado con un círculo en rojo el debut ante Argelia, la fase de grupos del Mundial 2026 también ofrece 10 partidos imperdibles . ¿Cuáles son?

Mundial 2026: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos, además de los de Argentina

La expectativa es gigante, claro. Y si bien los hinchas de la Selección Argentina tienen agendado con un círculo en rojo el debut en la Copa del Mundo ante Argelia (martes 16 de junio de 2026), lo cierto es que la fase de grupos del Mundial 2026 ofrece 10 partidos imperdibles . ¿Cuáles son?

Cabe recordar que la Selección Argentina, que buscará el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia, comenzará a transitar su camino en el Mundial 2026 en su primer encuentro por el Grupo J , ante el combinado africano, que se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas. Cinco días antes, la Copa del Mundo se inaugurará con el duelo entre México -uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos- y Sudáfrica, por el Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Amén de los partidos de la Selección Argentina, hay encuentros imperdibles en la primera fase del Mundial 2026.

Estos son los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

A lo largo de la primera fase del Mundial 2026, podrán observarse partidos muy atractivos, independientemente de aquellos que jugará la Selección Argentina. Entre aquellos encuentros más que interesantes, podemos mencionar a los siguientes:

España vs. Uruguay

Portugal vs. Colombia

Francia vs. Noruega

Brasil vs. Marruecos

Inglaterra vs. Croacia

Ecuador vs. Alemania

Estados Unidos vs. Paraguay

Irán vs. Nueva Zelanda

México vs. Sudáfrica

Países Bajos vs. Japón

Sin dudas que el choque más atractivo de todos ellos es el que protagonizarán Uruguay y España, quienes cerrarán su participación en el Grupo H con este duelo que, a todas luces, asoma como imperdible. Por otra parte, es el único de los partidos de la primera fase que enfrenta a dos campeones mundiales.

Estas dos selecciones son las favoritas a quedarse con este Grupo -que comparten junto a Cabo Verde y Arabia Saudita- para clasificarse a los 16avos de final. Un dato clave: España o Uruguay -que jugarán el viernes 26 de junio a las 21 hora argentina- podrían medirse contra Argentina en 16 avos de final.

Por su parte, Portugal-Colombia -sábado 27 de junio, a las 20.30 (hora argentina)- es un duelo atrapante, que no registra antecedentes en los mundiales y del que serán parte figuras estelares como Cristiano Ronaldo o Luis Díaz, mientras que Francia-Noruega -viernes 26 de junio, a las 16 de Argentina- promete ser un choque de estrellas (los artilleros Kilyan Mbappé y Erling Haaland).

El debut de otros campeones mundiales: partidos imperdibles del Mundial 2026

Esta selección de partidos imperdibles de la primera fase del Mundial 2026 incluye a otros campeones mundiales: los debuts de Brasil (vs. Marruecos, sábado 13 de junio a las 19 hora argentina); Inglaterra (ante Croacia -subcampeón del mundo en 2018-, miércoles 17 de junio a las 17 hora argentina) y Alemania, en lo que promete ser un partidazo ante Ecuador, una de las selecciones sudamericanas que más crecieron en los últimos años (este juego tendrá lugar el jueves 25 de junio, a las 17 de Argentina).

lamine yamal2 Uruguay y España cerrarán su participación en el Grupo H con este duelo entre ambos que, a todas luces, asoma como imperdible.

El menú de los partidos imperdibles de la primera fase del Mundial 2026 se completa con cuatro juegos que, por diversos motivos, ofrecen un atractivo singular: